Dal 21 al 24 agosto a Mississauga (Ontario) la 23enne vicentina in campo contro le big mondiali, con sei delle prime dieci del ranking Rolex.

Il LPGA Tour fa tappa in Canada per l’unica volta in stagione: dal 21 al 24 agosto si disputa il CPKC Women’s Open sul percorso del Mississaugua Golf & Country Club. In campo anche l’azzurra Benedetta Moresco, 23 anni, reduce da due buone prove (18ª allo Standard Portland Classic e 21ª allo Scottish Open).

