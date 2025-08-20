Douglas Luiz-Juventus, l’addio è imminente: ecco chi prenderà il posto del brasiliano nel centrocampo bianconero

Arrivato circondato da grandissime aspettative e da una tifoseria impaziente di vederlo scendere in campo, vicinissimo all’addio dopo una sola stagione: questa è la parentesi di Douglas Luiz alla Juventus, che sta per finire.

Il brasiliano è in procinto di salutare definitivamente – per ora – la Serie A. La trattativa con il Nottingham Forest è ai dettagli, tra pochissimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca ed essere ufficializzata la cessione del centrocampista anche da parte della società.

Per il momento si conoscono le cifre e i dettagli dell’affare che andrà in porto molto presto e che la dirigenza provvederà a proseguire la ricerca del suo sostituto: i nomi sul taccuino non mancano.

Il divorzio tra la Juventus e Douglas Luiz è ai dettagli: sarà un nuovo calciatore del Nottingham

Douglas Luiz aveva trovato nell’Aston Villa il suo habitat naturale: gol e assist di altissimo livello sono state soltanto due delle caratteristiche del suo periodo molto felice trascorso in Inghilterra. Proprio le qualità che hanno portato la Juventus a invaghirsi e a investire oltre 50 milioni di euro per strapparlo agli inglesi non si sono invece viste alla Continassa.

Il percorso di Douglas Luiz alla Juventus è stato tutto in salita, senza mai avere qualche discesa o tratto in pianura. Infortuni, tante panchine e poche chance per dare prova del suo valore. Le due parti hanno dunque convenuto che il divorzio fosse la scelta più giusta.

Il calciatore ha aperto al desiderio di voler tornare in Premier League non appena gli è stata accennata la possibilità. La sua volontà insieme all’ottimo mercato che un giocatore versatile come Douglas Luiz può avere hanno fatto aprire una trattativa che è decollata in fretta. Il Nottingham Forest ha messo gli occhi su di lui e si è fatto avanti per averlo.

Il centrocampista brasiliano saluterà la Juventus, è quasi ufficiale. Come affermato da Fabrizio Romano, l’ex Aston Villa farà ritorno in Premier League per vestire la maglia del Nottingham. I bianconeri incasseranno attorno ai 30 milioni di euro. Comolli può guardare il bicchiere mezzo pieno: ci sarà un altro slot disponibile per il centrocampo, in aggiunta a qualche milione in più per farsi avanti e avere maggiori garanzie di successo nelle trattative.

La Juventus non è impreparata: pronti i nomi per il sostituto

“Centrocampo”, la parola che risuona spesso nella mente della dirigenza della Juventus. La cessione quasi ufficiale di Douglas Luiz e l’incasso dovuto alla cessione apriranno un altro scenario che, in realtà, non si è mai chiuso: la caccia al giusto centrocampista per Tudor. Forti di oltre 30 milioni in più, le casse bianconere potranno essere più competitive.

Mentre rimangono altri nodi da sciogliere in uscita, lavorare in entrata al prossimo centrocampista è l’obiettivo più importante. Il tanto chiacchierato Morten Hjulmand è un sogno che rimarrà proibito per via dei costi proibitivi dell’operazione, e il nuovo desiderio della Juventus è Matt O’Riley del Brighton.

A rendere difficile l’operazione pare essere la formazione inglese, che non è molto propensa a lasciar partire un calciatore arrivato da poco e che ha appunto disputato un’ottima stagione. Stesso discorso per Sandro Tonali, una pista desiderabile, ma difficilissima da raggiungere. Paiono esserci altri nomi.

Fabrizio Romano afferma che un calciatore con le valigie pronte è Carlos Soler, di proprietà del PSG, che lascerà sicuramente la capitale francese dopo esser rientrato dal prestito al West Ham. Anche lui potrebbe essere una suggestione per la Juventus, che con la giusta offerta potrebbe aggiudicarsi un ottimo centrocampista e tirare un sospiro di sollievo.