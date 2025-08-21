Paraciclismo, l’Italia pronta per i Mondiali di Ronse
Dal 28 al 31 agosto in Belgio il Campionato del Mondo su strada di Paraciclismo: 22 gli azzurri convocati dal CT Addesi.
La Nazionale italiana di paraciclismo si prepara all’appuntamento più importante della stagione: i Mondiali su strada di Ronse (Belgio), in programma dal 28 al 31 agosto.
Il CT Pierpaolo Addesi ha ufficializzato i 22 convocati che rappresenteranno l’Italia nelle prove iridate, dopo una Coppa del Mondo ricca di soddisfazioni e medaglie.
L’elenco dei convocati
Marianna Agostini (Active Team La Leonessa)
Roberta Amadeo (Bee and Bike)
Federico Andreoli (Active Team La Leonessa)
Lorenzo Bernard (Team Equa)
Elena Bissolati (Biesse-Carrera-Premac)
Riccardo Cadei (Team Equa)
Chiara Colombo (Team Equa)
Fabrizio Cornegliani (Team Equa)
Davide Cortini (Restart Sport Academy)
Claudia Cretti (G.S. Fiamme Azzurre)
Francesco Di Felice (Team Go Fast)
Noemi Lucrezia Eremita (Born to Win BTC City Zhiraf)
Giorgio Farroni (Natura e Sport)
Danilo Giorgio (A.S.D. Sangro Bike)
Luca Mazzone (Circolo Canottieri Aniene)
Martino Pini (Team Equa)
Michele Pittacolo (Pittabike A.S.D.)
Giacomo Salvalaggio (U.C. Pregnana)
Riccardo Stacchiotti (ASD Capitani Minuterie Metalliche)
Andrea Tarlao (Team Go Fast)
Mirko Testa (G.S. Fiamme Oro)
Paolo Totò (Team Go Fast)
Ana Maria Vitelaru (Team Equa)
Il gruppo azzurro si presenta in Belgio con grandi ambizioni e la voglia di confermare l’Italia tra le potenze mondiali della disciplina.