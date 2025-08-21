Dal 28 al 31 agosto in Belgio il Campionato del Mondo su strada di Paraciclismo: 22 gli azzurri convocati dal CT Addesi.

La Nazionale italiana di paraciclismo si prepara all’appuntamento più importante della stagione: i Mondiali su strada di Ronse (Belgio), in programma dal 28 al 31 agosto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.