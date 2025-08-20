Italvolley, conto alla rovescia per i mondiali femminili in Tailandia: Ekaterina Antropova carica la squadra

L’Italvolley femminile ha fatto sognare ancora una volta con la fresca vittoria di Nations League. Le ragazze guidate da Julio Velasco si apprestano a disputare i Mondiali in Tailandia e la squadra è già pronta a scendere in campo. I giorni in Val di Fiemme anticipano quello che sarà un periodo denso di partite e, si spera, ricco di soddisfazioni.

Dal 22 agosto al 7 settembre la Tailandia sarà protagonista di una grande competizione, e l’Italia di pallavolo femminile proverà a tenere i riflettori puntati su di sé fino all’ultima schiacciata per allungare la striscia di 29 vittorie consecutive inanellate sotto il segno, tra le altre, di Ekaterina “Kate” Antropova.

Kate Antropova carica la squadra: l’Italvolley ai Mondiali per fare la storia

L’Italia di Julio Velasco partirà tra le favorite, se non da favorita, ma lo sport ha già dimostrato che non bisogna mai sottovalutare le avversarie. Dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo del 2022, le ragazze tenteranno di tornare sul tetto del mondo. Questo risultato all’Italia manca dal 2002, e i presupposti per fare bene ci sono. Spetta alle ragazze dare il massimo.

Dal ritiro della squadra in Val di Fiemme Kate Antropova ha rilasciato un’intervista esclusiva a ‘Eurosport‘ in cui racconta come le ragazze si stanno preparando a questo momento importante e per chiarire alcune polemiche effimere sorte nei giorni scorsi.

Caterina Bosetti, Nazionale femminile volley – Foto Fiorenzo Galbiati/FIPAVCome ammesso da Antropova, la “staffetta complementare” con Paola Egonu arricchisce entrambe e non mette ai margini l’una o l’altra. Le polemiche riguardanti una possibile diatriba tra le due pallavoliste chiave della nazionale italiana sono state perciò messe al muro da Antropova, che di muri se ne intende.

La battuta è il suo marchio di fabbrica, ma anche a muro è devastante: una pallavolista giovanissima e dai margini immensi come Antropova sente però di avere ancora molto da migliorare sia in attacco, sia in difesa. Campionessa sul campo e campionessa d’umiltà, vede come un privilegio immenso quello di potersi allenare con tutte le sue compagne, nessuna esclusa.

Spenti i fuochi di polemica sul presunto dualismo con Paola Egonu, Kate Antropova non ha perso tempo a caricare la squadra: l’Italvolley femminile scenderà in campo per giocarsela fino alla fine, lasciandosi alle spalle le cose di poco conto… come una futile polemica.