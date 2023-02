F1, Alphatauri presenta la nuova AT04 a New York

Anche l’Alphatauri mostra i propri colori per il 2023. Il team di Franz Tost è il quinto a mostrare la nuova monoposto in vista della nuova stagione, una settimana dopo i cugini della Red Bull. A New York, Yuki Tsunoda e Nick de Vries hanno alzato i veli sulla nuova monoposto, la AT04. L’obiettivo è quello di risollevare un team che nel 2022 ha decisamente deluso, chiudendo al nono posto nel Mondiale costruttori.

introducing, the Scuderia AlphaTauri AT04 & AlphaTauri AW23 collection! live from New York Fashion Week! pic.twitter.com/EHhphyfq0u — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 11, 2023