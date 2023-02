Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2023: cachet e stipendio Rai

Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2023? Andiamo a scoprire le indiscrezioni sul cachet del conduttore e direttore artistico, ma anche il suo stipendio complessivo con la Rai, di cui è uno dei volti di punta. Secondo quanto filtra, il presentatore siciliano percepirà quest’anno una cifra più bassa rispetto alle scorse edizioni. Nel 2021 e nel 2022, infatti, i suoi guadagni per il solo Sanremo sarebbero stati intorno ai 500.000 euro, mentre quest’anno sembra possa percepire una cifra vicina ai 70.000 euro per ciascuna serata, dunque indicativamente 350.000 euro.

Quanto guadagna Amadeus alla Rai? Le cifre

Al di là di Sanremo, Amadeus guadagna cifre stellari dalla televisione di stato. Se si prendono in esame i dati riferiti negli scorsi anni, lo stipendio del noto conduttore era vicino al milione di euro per singola conduzione, cifra dalla quale va escluso qualsiasi cachet per presentazioni extra come proprio il Festival di Sanremo, per cui le cifre percepite sono calcolate separatamente. E’ chiaro ed evidente, dunque, che Amadeus sia tra i più pagati in Rai.