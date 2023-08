Mondiali atletica Budapest 2023: italiani in gara giorno per giorno

Tutti gli italiani in gara ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Grande attesa per la rassegna iridata nella località ungherese, che assegnerà 49 titoli tra strada, pista e pedane, ma attenzione anche a tempi e misure che possono valere la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia proverà a migliorarsi rispetto all’edizione di Eugene dello scorso anno, dove sono arrivate due medaglie grazie a Massimo Stano (oro nella 35km di marcia) e ad Elena Vallortigara (bronzo nel salto in alto), assente quest’anno causa infortunio. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le gare con italiani al via dei Mondiali di atletica di Budapest 2023.

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E DIRETTA TV

I CONVOCATI DELL’ITALIA

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO ATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

Calendario Mondiali atletica Budapest 2023

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

SABATO 19 AGOSTO – GIORNO 1

Sessione mattutina

8.50 Marcia 20km maschile: ANDREA COSI, FRANCESCO FORTUNATO, MASSIMO STANO

10.30 Getto del peso maschile – Qualificazioni: LEONARDO FABBRI, ZANE WEIR

11.05 Staffetta 4x400m mista – Batterie: ITALIA

11.35 3000m siepi maschili – Batterie: ALA ZOGHLAMI, OSAMA ZOGHLAMI

12.25 Salto in lungo femminile – Qualificazioni: LARISSA IAPICHINO

12.35 100m maschili – Preliminari: MARCELL JACOBS, SAMUELE CECCARELLI

13.15 1500m femminili – Batterie: GAIA SABBATINI, LUDOVICA CAVALLI, SINTAYEHU VISSA

Sessione pomeridiana

19.02 1500m maschili – Batterie: PIETRO ARESE, JOAO BUSSOTTI, OSSAMA MESLEK

19.35 Salto triplo maschile – Qualificazioni: TOBIA BOCCHI, EMMANUEL IHEMEJE

19.43 100m maschili – Batterie: EVENTUALI MARCELL JACOBS, SAMUELE CECCARELLI

20.35 Getto del peso maschile – Finale: EVENTUALI LEONARDO FABBRI, ZANE WEIR

21.47 Staffetta 4x400m mista – Finale: EVENTUALE ITALIA

DOMENICA 20 AGOSTO – GIORNO 2

Sessione mattutina

7.15 Marcia 20km femminile: ELEONORA ANNA GIORGI, ANTONELLA PALMISANO, VALENTINA TRAPLETTI

9.00 Lancio del disco femminile – Qualificazioni (Gruppo A): DAISY OSAKUE

9.35 400m femminili – Batterie: ALICE MANGIONE

10.25 400m maschili – Batterie: DAVIDE RE

10.30 Lancio del disco femminile – Qualificazioni (Gruppo B): DAISY OSAKUE

10.35 Salto in alto maschile – Qualificazioni: MARCO FASSINOTTI, STEFANO SOTTILE, GIANMARCO TAMBERI

11.25 400m ostacoli maschili – Batterie: MARIO LAMBRUGHI, ALESSANDRO SIBILIO

12.10 100m femminili – Batterie: ZAYNAB DOSSO

13.05 110m ostacoli maschili – Batterie: HASSANE FOFANA, LORENZO SIMONELLI

Sessione pomeridiana

16.35 100m maschili – Semifinali: EVENTUALI MARCELL JACOBS, SAMUELE CECCARELLI

16.55 Salto in lungo femminile – Finale: EVENTUALE LARISSA IAPICHINO

17.05 1500m femminili – Semifinali: EVENTUALI GAIA SABBATINI, LUDOVICA CAVALLI, SINTAYEHU VISSA

17.35 1500m maschili – Semifinali: EVENTUALI PIETRO ARESE, JOAO BUSSOTTI, OSSAMA MESLEK

18.25 10000m maschili: YEMAN CRIPPA

19.10 100m maschili – Finale: EVENTUALI MARCELL JACOBS, SAMUELE CECCARELLI

LUNEDI’ 21 AGOSTO – GIORNO 3

Sessione pomeridiana

18.40 Salto con l’asta femminile – Qualificazioni: ROBERTA BRUNI, ELISA MOLINAROLO

18.50 400m ostacoli femminili – Batterie: AYOMIDE FOLORUNSO, ELEONORA MARCHIANDO, REBECCA SARTORI

19.35 400m ostacoli maschili – Semifinali: EVENTUALI MARIO LAMBRUGHI, ALESSANDRO SIBILIO

19.40 Salto triplo maschile – Finale: EVENTUALI TOBIA BOCCHI, EMMANUEL IHEMEJE

20.05 110m ostacoli maschili – Semifinali: EVENTUALI HASSANE FOFANA, LORENZO SIMONELLI

20.35 100m femminili – Semifinali: EVENTUALE ZAYNAB DOSSO

21.10 400m femminili – Semifinali: EVENTUALE ALICE MANGIONE

21.40 110m ostacoli maschili – Finale: EVENTUALI HASSANE FOFANA, LORENZO SIMONELLI

21.50 100m femminili – Finale: EVENTUALE ZAYNAB DOSSO

MARTEDI’ 22 AGOSTO – GIORNO 4

Sessione pomeridiana

19.20 800m maschili – Batterie: SIMONE BARONTINI, FRANCESCO PERNICI, CATALIN TECUCEAUNU

19.55 Salto in alto maschile – Finale: EVENTUALI MARCO FASSINOTTI, STEFANO SOTTILE, GIANMARCO TAMBERI

20.20 Lancio del disco femminile – Finale: EVENTUALE DAISY OSAKUE

20.25 400m ostacoli femminili – Semifinali: EVENTUALI AYOMIDE FOLORUNSO, ELEONORA MARCHIANDO, REBECCA SARTORI

21.00 400m maschili – Semifinali: EVENTUALE DAVIDE RE

21.30 1500m femminili – Finale: EVENTUALI GAIA SABBATINI, LUDOVICA CAVALLI, SINTAYEHU VISSA

21.42 3000m siepi maschili – Finale: EVENTUALI ALA ZOGHLAMI, OSAMA ZOGHLAMI

MERCOLEDI’ 23 AGOSTO – GIORNO 5

Sessione mattutina

10.05 800m femminili – Batterie: ELENA BELLO’, ELOISA COIRO

10.15 Salto con l’asta maschile – Qualificazioni: CLAUDIO MICHEL STECCHI

11.10 5000m femminili – Batterie: NADIA BATTOCLETTI, LUDOVICA CAVALLI

11.15 Salto in lungo maschile – Qualificazioni: MATTIA FURLANI

12.05 200m femminili – Batterie: DALIA KADDARI

12.50 200m maschili – Batterie: FILIPPO TORTU, ESEOSA DESALU

Sessione pomeridiana

19.00 Lancio del martello femminile – Qualificazioni (Gruppo A): SARA FANTINI

19.10 Salto triplo femminile – Qualificazioni: OTTAVIA CESTONARO, DARIYA DERKACH

19.30 Salto con l’asta femminile – Finale: EVENTUALI ROBERTA BRUNI, ELISA MOLINAROLO

19.45 3000m siepi – Batterie: ALA ZOGHLAMI, OSAMA ZOGHLAMI

20.35 Lancio del martello femminile – Qualificazioni (Gruppo B): SARA FANTINI

21.15 1500m maschili – Finale: EVENTUALI PIETRO ARESE, JOAO BUSSOTTI, OSSAMA MESLEK

21.35 400m femminili – Finale: EVENTUALE ALICE MANGIONE

21.50 400m ostacoli maschili – Finale: EVENTUALI MARIO LAMBRUGHI, ALESSANDRO SIBILIO

GIOVEDI’ 24 AGOSTO – GIORNO 6

Sessione mattutina

7.00 Marcia 35km maschile: MASSIMO STANO, ANDREA AGRUSTI, MATTEO GIUPPONI, RICCARDO ORSONI

7.00 Marcia 35km femminile: NICOLE COLOMBI, FEDERICA CURIAZZI, SARA VITIELLO

Sessione pomeridiana

19.30 Salto in lungo maschile – Finale: EVENTUALE MATTIA FURLANI

19.45 200m femminili – Semifinali: EVENTUALE DALIA KADDARI

20.15 Lancio del martello femminile – Finale: EVENTUALE SARA FANTINI

20.20 200m maschili – Semifinali: EVENTUALI FILIPPO TORTU, ESEOSA DESALU

20.50 800m maschili – Semifinali: EVENTUALI SIMONE BARONTINI, FRANCESCO PERNICI, CATALIN TECUCEAUNU

21.35 400m maschili – Finale: EVENTUALE DAVIDE RE

21.50 400m ostacoli femminili – Finale: EVENTUALI AYOMIDE FOLORUNSO, ELEONORA MARCHIANDO, REBECCA SARTORI

VENERDI’ 25 AGOSTO – GIORNO 7

Sessione pomeridiana

19.30 Staffetta 4x100m maschile – Batterie: ITALIA

19.35 Salto triplo femminile – Finale: EVENTUALI OTTAVIA CESTONARO, DARIYA DERKACH

20.00 Staffetta 4x100m femminile – Batterie: ITALIA

20.25 800m femminili – Semifinali: EVENTUALI ELENA BELLO’, ELOISA COIRO

21.40 200m femminili – Finale: EVENTUALE DALIA KADDARI

21.50 200m maschili – Finale: EVENTUALI FILIPPO TORTU, ESEOSA DESALU

SABATO 26 AGOSTO – GIORNO 8

Sessione mattutina

7.00 Maratona femminile: GIOVANNA EPIS

Sessione pomeridiana

19.25 Salto con l’asta maschile – Finale: EVENTUALE CLAUDIO MICHEL STECCHI

19.30 Staffetta 4x400m maschile – Batterie: ITALIA

19.55 Staffetta 4x400m femminile – Batterie: ITALIA

20.30 800m maschili – Finale: EVENTUALI SIMONE BARONTINI, FRANCESCO PERNICI, CATALIN TECUCEANU

20.50 5000m femminili – Finale: EVENTUALI NADIA BATTOCLETTI, LUDOVICA CAVALLI

21.40 Staffetta 4x100m maschile – Finale: EVENTUALE ITALIA

21.50 Staffetta 4x100m femminile – Finale: EVENTUALE ITALIA

DOMENICA 27 AGOSTO – GIORNO 9

Sessione mattutina

7.00 Maratona maschile: YOHANES CHIAPPINELLI, EYOB FANIEL, DANIELE MEUCCI

Sessione pomeridiana

20.45 800m femminili – Finale: EVENTUALI ELENA BELLO’, ELOISA COIRO

21.37 Staffetta 4x400m maschile – Finale: EVENTUALE ITALIA

21.47 Staffetta 4x400m femminile – Finale: EVENTUALE ITALIA