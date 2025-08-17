Sport in tv domenica 17 agosto: Coppa Italia di calcio protagonista ma non solo. Le Azzurrine del Volley in finale del Mondiale sfidano il Giappone, Paolini in semifinale a Cincinnati e finale doppio con Sonego-Musetti

Una domenica ricca di eventi quella di oggi: il calcio inizia a fare capolino nella programmazione con la Coppa Italia, i primi turni della competizione che vedranno scendere in campo il nuovo Milan di Max Allegri tra le big del campionato. L’attenzione è però rivolta altrove. A Cincinnati, nel torneo WTA, scende in campo Jasmine Paolini per la semifinale femminile.

Musetti e Sonego, invece, giocano la finale doppio nel torneo ATP e sfideranno la coppia formata da Metkit e Ram. Ma è un altro l’evento che catalizzerà l’attenzione di tutti gli italiani: la finale del Mondiale Under 21 di volley femminile contro il Giappone. Per gli amanti degli sport motoristici, invece, l’Austria sarà protagonista con il Gran Premio di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Sport in tv oggi domenica 17 agosto: il programma completo

09.40 MotoGP, GP Austria: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10:25 MX2, GP Svezia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10:45 MXGP, GP Svezia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Moto3, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.00 differita TV8 HD, tv8.it

12.10 Ciclismo, Classica di Amburgo – 14.00 discovery+, 15.30 Eurosport 2 HD, DAZN

12.15 Moto2, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it

13:15 MX2, GP Svezia: gara 1 – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com

14.00 MotoGP, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 Volley femminile, Mondiali U21: finale, Italia-Giappone – VBTV e YouTube Volleyball World

14:15 MXGP, GP Svezia: gara 1 – Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

16:10 MX2, GP Svezia: gara 2 – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com

17.00 Basket femminile, Europei U16: fase a gironi, Italia-Germania – YouTube FIBA

17:10 MXGP, GP Svezia: gara 2 – Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

18.00 Calcio, Coppa Italia: Monza-Frosinone – 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

18.30 Calcio, Coppa Italia: Parma-Pescara – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

19.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: semifinali singolare e finale doppio (2° match alle 19.00 comunque non prima delle 21.00 Paolini-V. Kudermetova) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

20.00 Calcio femminile, The Women’s Cup: finale, Juventus-Inter – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Coppa Italia: Cesena-Pisa – 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

21.15 Calcio, Coppa Italia: Milan-Bari – Canale 5, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

Non prima delle 24.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: finale doppio (3° match dalle 19.00 non prima delle 24.00 Musetti/Sonego-Mektic/Ram) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV