Il manager nerazzurro rileva una quota vicina al 2% del club. L’operazione rafforza la partnership con Oaktree e conferma l’impegno per una crescita sostenibile.

Dopo essere stato nominato amministratore delegato e poi presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta aggiunge un nuovo tassello al suo legame con il club nerazzurro: è diventato anche azionista. Lo comunica ufficialmente la società con una nota, spiegando che il manager ha acquisito una quota vicina al 2%.

La nota dell’Inter

«Dopo circa un anno dalla nomina a presidente – si legge nel comunicato – sia Marotta sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management hanno inteso rafforzare la loro partnership. L’investimento riflette l’impegno verso il club e la piena condivisione degli obiettivi di lungo termine a beneficio dell’Inter e del suo sviluppo».

Marotta, che vanta una carriera quasi quarantennale e che da sette anni guida l’area sportiva del club, viene riconosciuto come figura di stabilità e leadership. Nella stagione 2024-2025, la collaborazione con Oaktree ha già portato alla definizione di un piano strategico pluriennale per garantire solidità finanziaria e competitività dentro e fuori dal campo.

Tra gli esempi più recenti di questa linea di crescita sostenibile figura la creazione della squadra Under 23, segnale concreto della volontà di investire sul futuro.

«Con questa notizia – conclude la nota nerazzurra – l’Inter affronta la nuova stagione con una grande compattezza d’intenti tra proprietà, management, dipendenti, tesserati e tifosi».