Mondiali atletica Budapest 2023: gli italiani in gara venerdì 25 agosto

Tutti gli italiani in gara venerdì 25 agosto ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Settima giornata di gare della rassegna iridata nella località ungherese che vedrà svolgersi solamente la sessione pomeridiana, ma lo spettacolo non mancherà di certo. Gli atleti dell’Italia sono pronti a scendere in pista e in pedana per dare il massimo e provare a togliersi qualche soddisfazione. Fari puntati in particolare sulla staffetta 4×100 metri maschile italiana, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che vuole trovare subito il ritmo giusto per passare il turno e sognare in grande. Di seguito, ecco il programma dettagliato con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via della penultima giornata dei Mondiali di atletica leggera 2023, in continuo aggiornamento per non perdersi alcuna emozione

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E DIRETTA TV

I CONVOCATI DELL’ITALIA

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO ATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

Mondiali Budapest 2023: italiani in gara venerdì 25 agosto

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Sessione pomeridiana

19.30 Staffetta 4x100m maschile – Batterie: ITALIA

19.35 Salto triplo femminile – Finale: EVENTUALI OTTAVIA CESTONARO, DARIYA DERKACH

20.00 Staffetta 4x100m femminile – Batterie: ITALIA

20.25 800m femminili – Semifinali: EVENTUALI ELENA BELLO’, ELOISA COIRO

21.40 200m femminili – Finale: EVENTUALE DALIA KADDARI

21.50 200m maschili – Finale: EVENTUALI FILIPPO TORTU, ESEOSA DESALU