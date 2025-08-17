Straordinaria Italia: ai Mondiali di Pallavolo U21 femminili le azzurrine battono il Giappone e si laureano campionesse.

Una domenica da sogno per le ragazze della Pallavolo U21, che conquistano e vincono la finale contro il Giappone salendo sul tetto più alto del mondo.

Dopo la vittoria schiacciante in semifinale contro il Brasile, le azzurrine allenate da Gaetano Gagliardi tengono duro contro un avversario ostico e riescono a terminare la partita in favore, con un risultato di 3-2 (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11).

Mondiali Pallavolo U21 femminili: è oro per le azzurrine di Gagliardi

Un oro pesantissimo, quello conquistato a Surabaya, in Indonesia, che arriva “solo” al tie break. Protagonista assoluta della partita è Merit Adigwe, opposto classe 2006 che ha conquistato ben 34 punti totali di cui 29 in attacco. Con lei, hanno brillato particolarmente anche Linda Manfredini e Dalila Marchesini, che hanno lasciato il loro segno lungo tutta la competizione.

Per il gruppo guidato da Gagliardi, si tratta del secondo titolo iridato dopo il 2021. Le premesse sembrano essere decisamente positive per questo straordinario gruppo di atlete. E le stelle sembrano indicare una strada ancora a lungo rosea per le azzurrine, degne future eredi di un movimento pallavolistico femminile ricco di continue soddisfazioni.