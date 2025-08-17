Continua il viaggio delle squadre della Coppa Italia: due successi nei tempi regolamentari per ciociari ed emiliani

La Coppa Italia sta entrando nel vivo e pian piano si sta completando il tabellone. Si è cominciato il 9 agosto con la vittoria dell’Entella sulla Ternana, Virtus che però ieri è stata eliminata dal Cagliari. I sardi hanno fatto compagnia a Empoli, Sassuolo, Lecce, Genoa, Venezia, Como e Palermo tra le squadre approdate ai sedicesimi.

Quest’oggi si sono aggiunte altre due formazioni a quelle che hanno strappato il pass per il secondo turno della coppa nazionale. Stiamo parlando del Frosinone e del Parma che hanno rispettivamente battuto il Monza retrocesso quest’anno in Serie B e il Pescara.

Coppa Italia: Kvernadze nel finale, doppio Pellegrino!

Il Frosinone è sceso in campo all’U-Power Stadium di Monza senza i favori del pronostico, ma alla fine sono riusciti ad avere la meglio. A decidere l’incontro è stato il georgiano Giorgi Kvernadze che al 92esimo ha registrato la zampata decisiva, dopo essere subentrato al 59esimo a Raimondo. Da segnalare il rosso a Ganvoula del Monza al decimo minuto di recupero.

Vittoria più netta del Parma che però aveva davanti a sé un incontro nettamente agevole con il Pescara. Successo per 2-0 per i crociati di Cuesta che grazie alla doppietta di Pellegrino (bellissimo il secondo gol) si sono prenotati la sfida ligure ai sedicesimi contro Spezia o Sampdoria.