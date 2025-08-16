L’attaccante azzurro entra e segna il gol del 3-2 contro il Bournemouth: “Non mi allenavo con la Juve, ma qui sono felice. Il futuro? Parleremo, ora penso solo al Liverpool”.

Esordio da sogno in Premier League per Federico Chiesa, che all’Anfield ha firmato la sua prima rete con la maglia del Liverpool. Nella vittoria per 4-2 contro il Bournemouth alla prima giornata, l’attaccante italiano è entrato all’82’ e dopo appena sei minuti ha trovato il gol del 3-2, riportando avanti i Reds dopo la rimonta ospite. A chiudere la partita ci ha pensato Salah con il definitivo 4-2.

Grande l’emozione a fine gara, con Chiesa che ha voluto dedicare il gol al compagno Diogo Jota, recentemente scomparso:

“Il pensiero va alla sua famiglia, mi piace pensare che da lassù mi abbia aiutato a spingerla dentro. È stata una serata toccante, finire così è stato speciale”.

Poi una frecciata alla sua ex squadra:

“Il gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato qui in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juve e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno torno a togliermi delle soddisfazioni. Ringrazio i dottori e il mister che mi ha dato fiducia”.

Sul futuro, Chiesa ha parlato chiaro:

“Con il Liverpool parleremo, ma io qui sono felice. È una delle squadre più forti al mondo e sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ora devo solo farmi trovare pronto e dimostrare di poter giocare in questa squadra”.

L’ex juventino, accolto da un boato dai tifosi di Anfield al momento dell’ingresso in campo, si candida così a diventare uno dei protagonisti della stagione del Liverpool campione d’Inghilterra.