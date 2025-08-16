Grande attesa per i primi turni di Coppa Italia: ora il Venezia sfiderà Audace Cerignola o Verona, il Como invece il Sassuolo

I campionati devono cominciare, ma la stagione di calcio italiano è già iniziato con i primi turni di Coppa Italia. Quest’oggi hanno giocato Venezia-Mantova e Como-Sudtirol, terminate rispettivamente 4-0 e 3-1. Stasera spazio ad altre due sfide ovvero Cagliari-Entella e Cremonese-Palermo.

Nella giornata di ieri invece l’Empoli è riuscito a battere la Reggiana ai calci di rigore dopo l’1-1 dei regolamentari con reti di Gondo e Ilie. Il Sassuolo ha trionfato di misura sul Catanzaro (rete di Doig su assist di Berardi) mentre Lecce e Genoa hanno superato Juve Stabia e Vicenza.

Coppa Italia, Venezia Como ai sedicesimi di finale

Torniamo un attimo sulle partite giocate oggi, partendo da Venezia-Mantova disputata alle ore 18:00. Scatenato Issa Doumbia che nel primo tempo ha siglato una doppietta al 15esimo e 45esimo minuto mentre nella ripresa un’altra doppietta quella di John Yeboah al 57′ e 89′ per il 4-0 definitivo.

Piccolo spavento iniziale del Como che con il Sudtirol è passato in svantaggio in virtù del rigore realizzato da Casiraghi al 13esimo. I comaschi però si sono dati da fare verso fine primo tempo con tre reti in quattro minuti: doppietta Douvikas al 39′ e 40′ più il 3-1 poi definitivo da Da Cunha al 42′.