Mondiali atletica Budapest 2023: gli italiani in gara domenica 27 agosto

Tutti gli italiani in gara domenica 27 agosto ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Nona ed ultima giornata di gare della rassegna iridata nella località ungherese che assegna le ultime medaglie, con gli atleti dell’Italia pronti a dare il massimo per provare ad inserirsi nella lotta e togliersi qualche soddisfazione. Ad aprire la giornata conclusiva è proprio la tradizionale gara sui 42,195 chilometri, che vede al via anche tre azzurri: Yohanes Chiappinelli, Eyob Faniel e Daniele Meucci, che nel 2014 si laureò campione europeo sulla distanza. Nel pomeriggio poi spazio alle ultime finali che faranno calare il sipario su una manifestazione che ha regalato grande spettacolo. Di seguito, il programma della nona giornata con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via (in continuo aggiornamento).

Mondiali Budapest 2023: italiani in gara domenica 27 agosto

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Sessione mattutina

7.00 Maratona maschile: YOHANES CHIAPPINELLI, EYOB FANIEL, DANIELE MEUCCI

Sessione pomeridiana

20.45 800m femminili – Finale: EVENTUALI ELENA BELLO’, ELOISA COIRO

21.37 Staffetta 4x400m maschile – Finale: EVENTUALE ITALIA

21.47 Staffetta 4x400m femminile – Finale: EVENTUALE ITALIA