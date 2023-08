Mondiali atletica Budapest 2023: gli italiani in gara sabato 19 agosto

Tutti gli italiani in gara sabato 19 agosto ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Si alza il sipario sulla rassegna iridata nella località ungherese e l’Italia prova subito a farsi notare. Fari puntati sui 20km di marcia maschile con il campione olimpico Massimo Stano, ma attenzione anche a Larissa Iapichino nel salto in lungo ed ai pesisti Zane Weir e Leonardo Fabbri. Spazio anche ai 100 metri piani con gli azzurri Samuele Ceccarelli e Marcell Jacobs, al rientro dopo un lungo stop. Di seguito, il programma di giornata con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via (in continuo aggiornamento).

Mondiali Budapest 2023: italiani in gara sabato 19 agosto

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Sessione mattutina

8.50 Marcia 20km maschile: ANDREA COSI, FRANCESCO FORTUNATO, MASSIMO STANO

10.30 Getto del peso maschile – Qualificazioni: LEONARDO FABBRI, ZANE WEIR

11.05 Staffetta 4x400m mista – Batterie: ITALIA

11.35 3000m siepi maschili – Batterie: ALA ZOGHLAMI, OSAMA ZOGHLAMI

12.25 Salto in lungo femminile – Qualificazioni: LARISSA IAPICHINO

12.35 100m maschili – Preliminari: MARCELL JACOBS, SAMUELE CECCARELLI

13.15 1500m femminili – Batterie: GAIA SABBATINI, LUDOVICA CAVALLI, SINTAYEHU VISSA

Sessione pomeridiana

19.02 1500m maschili – Batterie: PIETRO ARESE, JOAO BUSSOTTI, OSSAMA MESLEK

19.35 Salto triplo maschile – Qualificazioni: TOBIA BOCCHI, EMMANUEL IHEMEJE

19.43 100m maschili – Batterie: EVENTUALI MARCELL JACOBS, SAMUELE CECCARELLI

20.35 Getto del peso maschile – Finale: EVENTUALI LEONARDO FABBRI, ZANE WEIR

21.47 Staffetta 4x400m mista – Finale: EVENTUALE ITALIA