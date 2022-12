Calendario atletica 2023 completo: tutti gli eventi e le date

Si preannuncia un nuovo emozionante anno per l’atletica: ecco il calendario completo 2023 per non perdersi davvero nulla. Dopo l’exploit di Tokyo 2020, l’Italia ha continuato ad ottenere risultati di peso con i campioni olimpici Marcell Jacobs (nonostante gli infortuni), Gianmarco Tamberi e Massimo Stano, ma non solo. Il movimento azzurro vuole continuare a crescere per avvicinarsi nel migliore dei modi ai prossimi Giochi di Parigi 2024. Grande attesa per i Mondiali all’aperto di Budapest, passando per Diamond League, Europei indoor e tante maratone in tutto il mondo. Scopriamo dunque tutte le date degli eventi principali del 2023 (in blu i grandi eventi internazionali, in viola gli Assoluti italiani, in verde le maratone).

IL CALENDARIO COMPLETO 2023 DI ATLETICA (in aggiornamento)

6 gennaio: Cross del Campaccio (San Giorgio su Legnano, Italia)

15 gennaio: Cross dei Cinque Mulini (San Vittore Olona, Italia)

27 gennaio: World Indoor Tour (Karlsruhe, Germania)

4 febbraio: World Indoor Tour (Boston, Usa)

8 febbraio: World Indoor Tour (Torun, Polonia)

11 febbraio: World Indoor Tour (New York, Usa)

12 febbraio: Cross della Vallagarina (Rovereto, Italia)

14 febbraio: World Indoor Tour (Lievin, Francia)

18 febbraio: Mondiali cross (Bathurst, Australia)

18-19 febbraio: Campionati Italiani Indoor (Ancona, Italia)

22 febbraio: World Indoor Tour (Madrid, Spagna)

25 febbraio: World Indoor Tour (Birmingham, Gran Bretagna)

2-5 marzo: Europei Indoor (Istanbul, Turchia)

5 marzo: Maratona di Bologna (Bologna, Italia)

5 marzo: Maratona di Tokyo (Giappone)

11-12 marzo: Coppa Europa di lanci (Leiria, Portogallo)

19 marzo: Maratona di Roma (Italia)

19 marzo: Maratona di Barcellona (Spagna)

2 aprile: Maratona di Milano (Italia)

2 aprile: Maratona di Parigi (Francia)

15 aprile: Maratona di Rotterdam (Olanda)

17 aprile: Maratona di Boston (USA)

23 aprile: Maratona di Londra (Gran Bretagna)

5 maggio: Diamond League (Doha, Qatar)

21 maggio: Europei di marcia a squadre (Podebrady, Repubblica Ceca)

24 maggio: Meeting di Savona (Italia)

27 maggio: Meeting di Castiglione della Pescaia (Grosseto, Italia)

28 maggio: Diamond League (Rabat, Marocco)

2 giugno: Diamond League – Golden Gala “Pietro Mennea” (Firenze, Italia)

3 giugno: Coppa Europa dei 10000 metri (Pacé, Francia)

7-11 giugno: Mondiali corsa in montagna (Innsbruck, Austria)

9 giugno: Diamond League (Parigi, Francia)

15 giugno: Diamond League (Oslo, Norvegia)

20-25 giugno: Europei a squadre (Silesia, Polonia)

30 giugno: Diamond League (Losanna, Svizzera)

1 luglio: Meeting di Nembro (Italia)

2 luglio: Diamond League (Stoccolma, Svezia)

14 luglio: Meeting di Lignano (Italia)

16 luglio: Diamond League (Slesia, Polonia)

16-23 luglio: Europei Under 23 (Espoo, Finlandia)

19 luglio: Meeting di Celle Ligure (Italia)

21 luglio: Diamond League (Monaco)

22 luglio: Meeting di Trieste (Italia)

23 luglio: Diamond League (Londra, Gran Bretagna)

28-30 luglio: Campionati Italiani Assoluti (Molfetta, Italia)

29 luglio: Diamond League (Shanghai, Cina)

3 agosto: Diamond League (Shenzhen, Cina)

7-10 agosto: Europei Under 20 (Gerusalemme, Israele)

19-27 agosto: Mondiali di Budapest (Ungheria)

31 agosto: Diamond League (Zurigo, Svizzera)

3 settembre: Meeting di Padova (Italia)

8 settembre: Diamond League (Bruxelles, Belgio)

15 settembre: Palio della Quercia (Rovereto, Italia)

16-17 settembre: Diamond League – Finali (Eugene, Usa)

24 settembre: Maratona di Berlino (Germania)

30 settembre-1 ottobre: Mondiali corsa su strada (Riga, Lettonia)

8 ottobre: Maratona di Chicago (Usa)

15 ottobre: Maratona di Amsterdam (Olanda)

22 ottobre: Maratona di Venezia (Italia)

5 novembre: Maratona di New York (Usa)

5 novembre: Maratona di Torino (Italia)

12 novembre: Maratona di Ravenna (Italia)

26 novembre: Maratona di Firenze (Italia)

10 dicembre: Europei cross (Bruxelles, Belgio)

31 dicembre: We Run Rome (Roma, Italia)

31 dicembre: BO Classic (Bolzano, Italia)