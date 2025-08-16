Dopo esser stato ‘scaricato’ dal PSG, Donnarumma potrebbe presto trovare una nuova squadra. Vicino il trasferimento al Manchester City.

L’addio di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain arriverà presto, sicuramente in questa sessione di calciomercato. Le pretendenti sono tantissime – come ovvio che sia -, per uno dei portieri migliori al mondo. Ha dato stupore, infatti, la decisione del tecnico dei francesi Luis Enrique di mettere fuori rosa l’italiano, a detta sua non il prototipo di portiere che preferisce.

Con il sostituto già preso – Chevalier dal Lille per 40 milioni -, l’estremo difensore italiano guarda già al prossimo capitolo della sua carriera. Con ogni probabilità, infatti, lo aspetta Guardiola e il Manchester City.

Ederson verso il Galatasaray: Donnarumma vicino al Manchester City

Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Galatasaray ha già inoltrato agli inglesi la prima offerta ufficiale per il portiere brasiliano. C’è un primo rifiuto, in quanto la richiesta è leggermente più alta, ma Ederson sa che il suo futuro è lontano dall’Inghilterra, come lo sa anche la squadra, che non vorrà far arenare la trattativa con i turchi.

Ad attendere come diretto interessato c’è Gianluigi Donnarumma. L’ex Milan ha già dato il suo assenso al trasferimento al Manchester City, con accordi tra giocatori ed eventuale nuovo club che sono già pronti. L’ultimo nodo è legato dunque ad Ederson. Non appena l’estremo difensore brasiliano lascerà Manchester, sarà la volta di Donnarumma al Manchester City.

Dopo aver vinto la Champions League con il Paris Saint Germain, per il portiere italiano e della Nazionale si aprono nuovi orizzonti. Una nuova squadra, ma sempre vincente, con l’obiettivo di ripartire da dove ha lasciato, e puntare nuovamente alla Champions League, stavolta con i Citizens.