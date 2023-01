Qualificazioni Parigi 2024, atletica: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la World Athletics per quanto riguarda l’atletica leggera. Alle Olimpiadi transalpine saranno in gara un totale di 1810 atleti, equamente divisi tra uomini e donne, rispettando il limite di tre atleti per Nazione negli eventi individuali e di un team per le staffette. Nell’evento a squadre miste di marcia, novità di questi Giochi transalpini, ogni Nazione potrà schierare due squadre. Ma come funzionano le qualificazioni?

Numero di atleti per evento

A Parigi 2024 si svolgeranno in tutto 48 eventi: 23 maschili, 23 femminili e 2 misti. Questi ultimi saranno la staffetta mista 4×400 metri (16 squadre al via) e la gara a squadre miste di marcia 35 km (25 squadre). In pista si svolgeranno inoltre le seguenti gare: 100m (56 atleti per genere), 200m (48 atleti per genere), 400m (48 atleti per genere), 800m (48 atleti per genere), 1500m (45 atleti per genere), 5000m (42 atleti per genere), 10000m (27 atleti per genere), 110m ostacoli maschili e 100m ostacoli femminili (40 atleti per genere), 400m ostacoli (40 atleti per genere), 3000m siepi (36 atleti per genere), staffetta 4x100m (16 squadre per genere), staffetta 4x400m (16 squadre per genere). Tutte le gare in pedana (salto in alto, salto con l’asta, salto in lungo, salto triplo, getto del peso, lancio del disco, giavellotto e martello) vedranno al via 32 atleti per genere. Saranno invece 24 gli atleti in gara nelle prove multiple (decathlon per gli uomini, eptathlon per le donne). Infine, saranno 80 per genere i partecipanti alla maratona e 48 per genere alla 20 km di marcia.

Qualificazioni individuali

La metà (50%) delle carte olimpiche sarà assegnata tramite gli standard (misure o tempi definiti dalla WA che garantiscono la qualificazione diretta ai Giochi) raggiunti nel periodo di qualificazione e in eventi ufficiali in specifiche condizioni. Il restante 50% delle quote sarà assegnato tramite i ranking mondiali del periodo di qualificazione olimpica. Per 10000 metri, prove multiple, marcia e staffette il periodo di qualificazione olimpica va dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024, per la maratona dal 1° novembre 2022 al 30 aprile 2024 e per tutti gli altri eventi individuali dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Per quanto riguarda la maratona, tutti gli atleti piazzati fino al 64esimo posto nella lista “Road to Paris” aggiornata al 30 gennaio 2024 si qualificheranno ai Giochi. Dopo quella data, il restante 20% delle quote (16), sarà assegnato tramite i due criteri descritti sopra (standard e ranking mondiale). Inoltre, ogni Comitato Olimpico Nazionale può scegliere di riassegnare una quota ad un atleta non qualificato, a patto che questo abbia ottenuto nella finestra di qualificazione in tempo di almeno 2h11’30” per gli uomini e 2h29’30” per le donne.

Qualificazioni staffette

Le prime 14 Nazioni classificate ai Mondiali a squadre 2024 si qualificheranno direttamente ai Giochi di Parigi 2024. Le restanti squadre (fino ad un massimo di 16) verranno selezionate in base agli standard definiti da World Athletics ed eventualmente raggiunti nel periodo di qualificazione (31 dicembre 2022-30 giugno 2024).

