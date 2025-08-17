MotoGP, Marc Marquez si prende anche il gran premio d’Austria: Bezzecchi completa il podio.

Tre settimane dopo la pausa estiva, il copione resta sempre lo stesso: Marc Marquez conquista anche l’Austria, vincendo sia la gara Sprint del sabato che la gara lunga della domenica. Nonostante la partenza dalla quarta casella, lo spagnolo sbaraglia la concorrenza e vince la sua prima gara sul tracciato del Red Bull Ring.

Completano il podio il rookie Fermin Aldeguer in Gresini, autore di una straordinaria rimonta, e Marco Bezzecchi in Aprilia, che nonostante una prima metà di gara condotta al comando, non riesce a gestire la supremazia Ducati. Medaglia di legno per Pedro Acosta, che con la sua KTM questa volta resta fuori dal podio.

MotoGP, Bagnaia conclude ottavo: è rammarico

Ancora una domenica amara, invece, per Francesco Bagnaia. Partito dalla terza posizione, per lui non resta che accettare un ottavo posto che pesa come un macigno. “Pecco”, che avrebbe potuto approfittare del decimo posto di Alex Marquez (penalizzato dal long lap penalty) e allungare in classifica, deve arrendersi.

Dopo la partenza difficile nella gara corta del sabato e l’inevitabile ritiro, anche oggi non è andata come ci si aspettava. Una pista da sempre favorevole per il pilota torinese si è rivelata un flop, simbolo di una stagione che sembra non essere mai decollata.

Ora Pecco deve tenere d’occhio Bezzecchi, che in classifica piloti si è avvicinato vertiginosamente mettendo a repentaglio il suo terzo posto (221 punti di Bagnaia contro i 178 del “Bez”).