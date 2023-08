Golf, Pga Tour Championship 2023: calendario, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma completo del Tour Championship 2023, il torneo che chiude la stagione del PGA Tour di golf 2022/2023. Grande attesa per le quattro giornate di gara sul percorso dell’East Lake GC di Atlanta, nello stato della Georgia, dove i migliori 30 giocatori della FedEx Cup dopo il Bmw Championship scenderanno in campo per giocarsi il titolo di campione FedEx Cup e il montepremi monstre che vedrà il vincitore portarsi a casa ben 18 milioni di dollari. Inoltre dopo il Tour Championship il capitano del Team USA Zach Johnson annuncerà le sei wild card che completeranno il mese prossimo la squadra statunitense di Ryder Cup a Roma.

Il format del torneo è piuttosto particolare, visto che i giocatori inizieranno il Tour Championship con una classifica frutto delle posizioni della FedEx Cup. Ecco quindi che Scottie Scheffler sarà il più avvantaggiato di tutti partendo da -10, due colpi in meno rispetto a Viktor Hovland e tre in meno rispetto a Rory McIlroy. Quarto a -6 è Jon Rahm e poi via via tutti gli altri fino ai giocatori che sono dal 26° al 30° che partiranno in pari al par come in ogni torneo della stagione.

ORARI, TV E STREAMING – In ogni giornata il gioco inizierà intorno alle 17:30 italiane, per chiudersi in teoria non molto dopo la mezzanotte. Il Tour Championship 2023 sarà trasmesso in diretta integrale sulla piattaforma Discovery+, ma anche su Eurosport 2 con conseguente possibilità di vedere il torneo anche su Dazn e Sky Go. Sportface vi terrà informati ogni giorno sull’andamento di uno dei tornei più importanti e appassionanti della stagione.

Il calendario del Tour Championship 2023 (orari italiani)

Giovedì 24 agosto, prima giornata a partire dalle 17:30 circa

Venerdì 25 agosto, seconda giornata a partire dalle 17:30 circa

Sabato 26 agosto, terza giornata a partire dalle 17:30 circa

Domenica 27 agosto, quarta giornata a partire dalle 17:30 circa