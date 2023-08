Mondiali atletica Budapest 2023: gli italiani in gara giovedì 24 agosto

Tutti gli italiani in gara giovedì 24 agosto ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Sesta giornata di gare della rassegna iridata nella località ungherese che si aprirà con le due 35 chilometri di marcia, maschile e femminile, in cui il campione iridato uscente Massimo Stano proverà a riscattarsi dopo la delusione nella 20 km. Nel pomeriggio poi verranno disputate quattro finali tra pista e pedana. Di seguito, il programma di giornata con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via (in continuo aggiornamento).

Mondiali Budapest 2023: italiani in gara giovedì 24 agosto

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Sessione mattutina

7.00 Marcia 35km maschile: MASSIMO STANO, ANDREA AGRUSTI, MATTEO GIUPPONI, RICCARDO ORSONI

7.00 Marcia 35km femminile: NICOLE COLOMBI, FEDERICA CURIAZZI, SARA VITIELLO

Sessione pomeridiana

19.30 Salto in lungo maschile – Finale: EVENTUALE MATTIA FURLANI

19.45 200m femminili – Semifinali: EVENTUALE DALIA KADDARI

20.15 Lancio del martello femminile – Finale: EVENTUALE SARA FANTINI

20.20 200m maschili – Semifinali: EVENTUALI FILIPPO TORTU, ESEOSA DESALU

20.50 800m maschili – Semifinali: EVENTUALI SIMONE BARONTINI, FRANCESCO PERNICI, CATALIN TECUCEAUNU

21.35 400m maschili – Finale: EVENTUALE DAVIDE RE

21.50 400m ostacoli femminili – Finale: EVENTUALI AYOMIDE FOLORUNSO, ELEONORA MARCHIANDO, REBECCA SARTORI