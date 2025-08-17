Paolini rischia di rovinare tutto, ma alla fine conquista una grandissima finale a Cincinnati superando l’avversaria russa

Una grande Jasmine Paolini approda in finale al torneo WTA 1000 di Cincinnati battendo Veronika Kudermetova (numero 36 al mondo) con il punteggio di 6-3 6-7(2) 6-3. La partita si era messa benissimo per la toscana, arrivata addirittura sul 6-3 5-4 15-0. Da lì però un black out.

Per fortuna nel terzo set Jasmine trova il break a metà parziale che mette in netta discesa l’incontro. Per Paolini un’avversaria tostissima che non ha bisogno di presentazione ovvero Iga Swiatek, contro cui aveva perso la famosa finale Slam del Roland Garros del 2024.

Paolini in finale a Cincinnati: superata Kudermetova in tre set

Il primo set è stato tremendamente veloce con le due tenniste che fino al break a zero del 5-3 per Paolini non avevano mai messo a referto più di un punto in risposta per game. Infatti sono bastati 27 minuti per l’azzurra per chiudere il set iniziale con il punteggio di 6-3.

Il secondo set sembrava una formalità per Jasmine, sia visto com’è andato il primo parziale sia perché il break stavolta è arrivato al quinto gioco. Arrivata a servire per il match, Paolini si porta a tre punti dalla finale ma viene contro-brekkata da Kudermetova che dal nulla riscrive un nuovo capitolo della partita, vincendo addirittura il tiebreak per 7-2.

Tra la paura di Jasmine Paolini di aver gettato alle ortiche una partita già quasi vinta e la tensione che sale per Veronika Kudermetova, il terzo set appare molto teso sin dall’inizio, fino a quando non arriva il break per l’italiana che è poi brava a salvare tre break point e infine chiudere la gara 6-3.