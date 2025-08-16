Le azzurrine vincono battendo nettamente il Brasile con un 3-0. Domani, l’Italia, affronterà il Giappone, vincente contro la Bulgaria.

Le giovani azzurre di mister Gagliardi fanno la storia. La Nazionale under 21 di pallavolo femminile, ai Mondiali di categoria, raggiunge le finali dopo aver travolto con un netto 3-0 il Brasile. Nella giornata di domani, andrà in scena la finale Mondiale, dove le azzurre sfideranno il Giappone, vincente anch’esso con un 3-0 contro la Bulgaria.

Mondiali Pallavolo U21 femminile: l’Italia batte una delle favorite del torneo

Il risultato non sorprende viste le grandi qualità mostrate dalle azzurre finora, ma ugualmente è clamoroso se si pensa che le verdeoro partivano con i favori del pronostico per il torneo finale. Il 3-0 (25-16, 25-21, 25-19) in circa un’ora è un grande risultato, che proietta le azzurre verso il sogno vittoria mondiale.

Tra le migliori nella sfida Teresa Bosso e Nicole Piomboni, entrambe in formissima con 13 punti messi a referto, con Adigwe (12) e Marchesini (11) che hanno imposto un grande ritmo sin da subito.

Manca solo un ultimo step per le azzurre, ma naturalmente la sfida non sarà per nulla facile. Sulle ali dell’entusiasmo anche il Giappone, che ha battuto la Bulgaria con un netto 25-17, 25-18, 25-13.