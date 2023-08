Mondiali atletica Budapest 2023: gli italiani in gara mercoledì 23 agosto

Tutti gli italiani in gara mercoledì 23 agosto ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Quinta giornata di gare della rassegna iridata nella località ungherese che vedrà assegnare le medaglie in quattro specialità. In chiave Italia, fari puntati sul giovane talento Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Di seguito, il programma di giornata con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via (in continuo aggiornamento).

Mondiali Budapest 2023: italiani in gara mercoledì 23 agosto

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Sessione mattutina

10.05 800m femminili – Batterie: ELENA BELLO’, ELOISA COIRO

10.15 Salto con l’asta maschile – Qualificazioni: CLAUDIO MICHEL STECCHI

11.10 5000m femminili – Batterie: NADIA BATTOCLETTI, LUDOVICA CAVALLI

11.15 Salto in lungo maschile – Qualificazioni: MATTIA FURLANI

12.05 200m femminili – Batterie: DALIA KADDARI

12.50 200m maschili – Batterie: FILIPPO TORTU, ESEOSA DESALU

Sessione pomeridiana

19.00 Lancio del martello femminile – Qualificazioni (Gruppo A): SARA FANTINI

19.10 Salto triplo femminile – Qualificazioni: OTTAVIA CESTONARO, DARIYA DERKACH

19.30 Salto con l’asta femminile – Finale: EVENTUALI ROBERTA BRUNI, ELISA MOLINAROLO

20.35 Lancio del martello femminile – Qualificazioni (Gruppo B): SARA FANTINI

21.15 1500m maschili – Finale: EVENTUALI PIETRO ARESE, JOAO BUSSOTTI, OSSAMA MESLEK

21.35 400m femminili – Finale: EVENTUALE ALICE MANGIONE

21.50 400m ostacoli maschili – Finale: EVENTUALI MARIO LAMBRUGHI, ALESSANDRO SIBILIO