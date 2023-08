Mondiali atletica Budapest 2023: gli italiani in gara sabato 26 agosto

Tutti gli italiani in gara sabato 26 agosto ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Ottava e penultima giornata di gare della rassegna iridata nella località ungherese che si apre con la tradizionale corsa sui 42,195 chilometri riservata alle donne, che vedrà al via anche l’azzurra Giovanna Epis. Nel pomeriggio poi lo spettacolo si sposta in pista ed in pedana. Di seguito, il programma di giornata con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via (in continuo aggiornamento).

Mondiali Budapest 2023: italiani in gara sabato 26 agosto

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Sessione mattutina

7.00 Maratona femminile: GIOVANNA EPIS

Sessione pomeridiana

19.25 Salto con l’asta maschile – Finale: EVENTUALE CLAUDIO MICHEL STECCHI

19.30 Staffetta 4x400m maschile – Batterie: ITALIA

19.55 Staffetta 4x400m femminile – Batterie: ITALIA

20.30 800m maschili – Finale: EVENTUALI SIMONE BARONTINI, FRANCESCO PERNICI, CATALIN TECUCEANU

20.50 5000m femminili – Finale: EVENTUALI NADIA BATTOCLETTI, LUDOVICA CAVALLI

21.40 Staffetta 4x100m maschile – Finale: EVENTUALE ITALIA

21.50 Staffetta 4x100m femminile – Finale: EVENTUALE ITALIA