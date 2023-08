Mondiali atletica Budapest 2023: gli italiani in gara domenica 20 agosto

Tutti gli italiani in gara domenica 20 agosto ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Seconda giornata di gare della rassegna iridata nella località ungherese che si apre con la 20 chilometri di marcia che vedrà al via la campionessa olimpica Antonella Palmisano, ma anche Valentina Trapletti ed Eleonora Giorgi. Fari puntati anche sul salto in alto con Marco Fassinotti ed il capitano azzurro Gianmarco Tamberi, campione olimpico in carica, senza dimenticare Yeman Crippa impegnato nei 10000 metri, ma non solo. Di seguito, il programma di giornata con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via (in continuo aggiornamento).

Mondiali Budapest 2023: italiani in gara domenica 20 agosto

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Sessione mattutina

7.15 Marcia 20km femminile: ELEONORA ANNA GIORGI, ANTONELLA PALMISANO, VALENTINA TRAPLETTI

9.00 Lancio del disco femminile – Qualificazioni (Gruppo A): DAISY OSAKUE

9.35 400m femminili – Batterie: ALICE MANGIONE

10.25 400m maschili – Batterie: DAVIDE RE

10.30 Lancio del disco femminile – Qualificazioni (Gruppo B): DAISY OSAKUE

10.35 Salto in alto maschile – Qualificazioni: MARCO FASSINOTTI, STEFANO SOTTILE, GIANMARCO TAMBERI

11.25 400m ostacoli maschili – Batterie: MARIO LAMBRUGHI, ALESSANDRO SIBILIO

12.10 100m femminili – Batterie: ZAYNAB DOSSO

13.05 110m ostacoli maschili – Batterie: HASSANE FOFANA, LORENZO SIMONELLI

Sessione pomeridiana

16.35 100m maschili – Semifinali: EVENTUALI MARCELL JACOBS, SAMUELE CECCARELLI

16.55 Salto in lungo femminile – Finale: EVENTUALE LARISSA IAPICHINO

17.05 1500m femminili – Semifinali: EVENTUALI GAIA SABBATINI, LUDOVICA CAVALLI, SINTAYEHU VISSA

17.35 1500m maschili – Semifinali: EVENTUALI PIETRO ARESE, JOAO BUSSOTTI, OSSAMA MESLEK

18.25 10000m maschili: YEMAN CRIPPA

19.10 100m maschili – Finale: EVENTUALI MARCELL JACOBS, SAMUELE CECCARELLI