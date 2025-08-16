Le due squadre isolane si uniscono ai successi di Venezia e Como che accedono ai sedicesimi di finale di Coppa Italia

Se le partite del tardo pomeriggio sono state caratterizzate da vittorie nette di Venezia e Como per 4-0 e 3-1 contro Mantova e Sudtirol, in serata entrambe le partite si sono prolungate ai calci di rigore con il Cagliari che battuto l’Entella e il Palermo che ha sconfitto la Cremonese.

I rossoblu erano passati in vantaggio al 45esimo del primo tempo con Piccoli, sbagliando un rigore con Mina all’86esimo e subendo il pareggio all’87’ con l’autorete di Deiola, vincendo alla fine 5-4 ai rigori. Per quanto riguarda il Palermo, il match con la Cremonese è rimasto in parità per 0-0 fino al 90esimo mentre ai rigori, anche in questo caso, è arrivato il successo per 5-4 in favore dei rosanero.

Coppa Italia, domenica spazio ad altre quattro partite

Facciamo dunque un recap generale della giornata di Coppa Italia di oggi. Dopo avervi raccontato di Cagliari e Palermo, con un passo indietro vi rinfreschiamo la memoria con il Como che ha battuto 3-1 il Sudtirol con le reti di Douvikas (doppietta) e Da Cunha mentre il Venezia ha piegato 4-0 il Mantova con le reti in coppia di Doumbia e Yeboah.

Anche domenica ci saranno quattro partite a farci compagna. La prima sarà Monza-Frosinone alle ore 18 con Parma-Pescara che inizierà mezz’ora dopo. In serata, alle 20:45 precisamente, il Cesena ospiterà il Pisa mentre Milan e Bari scenderanno in campo alle 21:15.