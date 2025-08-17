Proseguono le emozioni per quanto riguarda la prima giornata di Premier League: vince anche il Nottingham, in gol Ndoye

Si è chiusa la prima domenica di Premier League della stagione 2025/2026 con tanta Italia protagonista, a partire dal Chelsea di Enzo Maresca che non va oltre lo 0-0 nel derby di Londra contro il Crystal Palace, freschi campioni della Community Shield e tre mesi fa della FA Cup.

Il Belpaese si prende ancora le prime pagine dei giornali inglesi con Calafiori: dopo il gol decisivo di Chiesa in Liverpool-Bounremouth, anche il difensore ex Bologna ha siglato la rete che è valsa l’1-0 dell’Arsenal in casa del Manchester United. A proposito di ex Bologna, subito a segno Ndoye col Notingham.

Premier League: Ndoye segna all’esordio e il Nottingham fa 3-1

Ad aprire la giornata è stato il Chelsea che alle 15:00 ha ospitato il Crystal Palace. Una partita complicata per i Blues che al 13esimo erano andati sotto con la punizione gioiello di Eze, ma il Var si è accorto che Guehi non era disposto ad oltre un metro dal punto di battuta, annullando la rete.

Ha brillato all’esordio Estevao che entrato al 54esimo e ha messo a forte rischio la granitica difesa degli uomini di Glasner. Rammarico solo finale per Enzo Maresca dato che le vere occasioni capitate ai Blues sono giunte solo nel finale con Andrey Santos e Delap.

Grande vittoria da parte del Nottingham Forest che nel primo tempo ne fa tre al Brentford grazie alla doppietta di un eterno Chris Wood (prossimo ai 34 anni) intervallata dalla rete all’esordio di Ndoye, ex Bologna e a lungo obiettivo del calciomercato del Napoli di Conte. Il rigore di Igor Thiago è servito solo a ridurre il passivo per il Brentford che per 3-1.

Passiamo poi al piatto forte ovvero Manchester United-Arsenal. Era la grande giornata dei nuovi bomber Sesko e Gyokeres, ma il primo è entrato solo al 65esimo mentre l’ex Sporting Lisbona ha deluso le aspettative, uscendo al 60′ ma senza incidere sul big match d’apertura.

Chi invece ha lasciato il segno è stato Calafiori che al 13esimo ha corretto in rete un calcio d’angolo battuto dalla sinistra. Da sottolineare in chiave calciomercato l’assenza di Garnacho, Onana e Hojlund dalla distinta del Manchester United, a dimostrazione di come siano ormai prossimi all’addio.