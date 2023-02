Sanremo 2023, a che ora ci sarà Roberto Benigni: come vederlo in tv

di Giorgio Billone 202

Roberto Benigni è uno degli ospiti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2023: ecco a che ora l’attore e comico toscano sarà sul palco dell’Ariston e come vederlo in tv. Alle ore 20.40 su Rai Uno prenderà ufficialmente il via la settantatreesima edizione della kermesse musicale e la serata inaugurale, tra gli altri, proporrà la presenza di Roberto Benigni, il grande attore italiano già premio Oscar con “La vita è bella”.

Roberto Benigni a Sanremo 2023: a che ora si esibisce?

Il celebre showman e comico salirà sul palco per una sua esibizione, della quale non sono noti i dettagli. L’intervento di Roberto Benigni è programmato proprio in apertura di trasmissione, dunque intorno alle 20.45, in un’omaggio per i 75 anni della costituzione italiana. Per questo motivo, per la prima volta nella storia, sarà presente all’Ariston anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Appuntamento su Rai Uno in diretta tv e in streaming su Rai Play.

SANREMO 2023, PRIMA SERATA IN TV

REGOLAMENTO SANREMO 2023

SANREMO 2023, SCALETTA PRIMA SERATA

ORDINE DI USCITA CANTANTI SANREMO

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA AMADEUS

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA CHIARA FERRAGNI

MONTEPREMI SANREMO 2023

FANTASANREMO, REGOLAMENTO E BONUS-MALUS

IL PROGRAMMA, LE DATE E GLI ORARI DEL FESTIVAL

I CANTANTI IN GARA E LE LORO CANZONI