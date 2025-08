Una prestazione dominante nella Stark Arena spinge i ragazzi di Sodini tra le migliori quattro d’Europa. Sabato la sfida con la Roja per un posto in finale

Un’altra notte magica per il basket giovanile italiano. Dopo il trionfo dell’Under 20 a Heraklion, anche l’Italia U18 maschile conquista la semifinale degli Europei, travolgendo i padroni di casa della Serbia per 95-66 in uno scenario da brividi: la Stark Arena di Belgrado.

I ragazzi di Marco Sodini, nonostante l’assenza di Cesare Placinschi e qualche acciacco fisico, hanno sfoderato una prova di forza collettiva e mentale, restituendo ai serbi lo schiaffo inflitto ieri al Belgio (106-36). Diego Garavaglia è il miglior realizzatore con 24 punti, seguito da un incontenibile Achille Lonati (23, con cinque triple consecutive nell’ultimo quarto), Patrick Hassan (18) e Mattia Ceccato (12).

Dopo un primo quarto equilibrato (19-19), l’Italia ha reagito a un tentativo di fuga serbo con un contro-break decisivo firmato Hassan. Il vero allungo è arrivato nel terzo quarto (+18), ma è nell’ultima frazione che gli Azzurri hanno definitivamente chiuso i conti, respingendo il tentativo di rimonta dei padroni di casa.

In semifinale, in programma sabato 3 agosto alle ore 21.00, l’Italia affronterà la Spagna, vittoriosa sulla Turchia (77-54). Nell’altra semifinale si sfideranno Francia e Lettonia, con i baltici sorpresa assoluta del torneo dopo aver eliminato Lituania e Germania.

Grande soddisfazione anche per la qualità del gioco espresso: oltre ai 95 punti messi a referto (con un ottimo 17/34 da tre), gli Azzurri si confermano solidissimi in difesa con una media di 59.8 punti subiti a partita.

Il tabellino della partita:

Italia-Serbia 95-66 (19-19, 25-19, 18-11, 33-17)

Italia: Garavaglia 24, Lonati 23, Hassan 18, Ceccato 12, Crestan 6, Acunzo 5, Sow 3, Macrì 2, Accorsi 2, Baiocchi, Frashni, Placinschi ne. All. Sodini

Serbia: Backo 19, Srzentic 15, Sekularac 10, Lucic 6, Ostojic 6, Obucina 3, Marjanovic 3, Bikic 2, Radovic 2, Popovic, Isailovic, Stojkovic. All. Nikitovic

Arbitri: Proc (Pol), Ceccarelli (Fra), Tsibouris (Gre)