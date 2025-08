Continua la caccia per un’altra medaglia per Ceccon, realizzando un nuovo record. Di seguito gli ultimi aggiornamenti

Thomas Ceccon vola in finale nei 100 farfalla nei Mondiali di Nuoto a Singapore. Il ventiquattrenne veneto chiude la gara scrivendo un nuovo record italiano in una specialità non sua. Dopo la delusione di essere uscito nelle batterie dei 200, Ceccon ritrova la felicità con un nuovo record.

Arriva in finale nuotando in 50″42, come quinto tempo combinato delle semifinali. Era la prima volta per Ceccon a livello internazionale nei 100 farfalla. Miglior crono per lo svizzero Noe Ponti che ha totalizzato, invece, 50″18.

Le parole di Ceccon

Dopo l’accesso in finale nei 100 farfalla ai Mondiali di Singapore, Thomas Ceccon ha lasciato un’intervista a Sky Sport. Di seguito riportate le sue parole:

“Sono molto allenato e in forma, era una gara che non dovevo neanche fare, meno di così è difficile, non penso di riuscire a passare ancora più forte. Sono contento e basta, non essere entrato nei 200 dorso mi ha portato a fare bene il 100, sono riuscito a risollevarmi, sono tempi che non ti aspetti e capitano ogni tanto. Bene, moto bene”

Continua l’intervista affermando che i primi tre sono più forti di lui

“Hanno un ritorno migliore del mio ma mai dire mai. Oggi mi sono buttato e domani farò uguale. Sarà una gara chiusa ma l’importante era entrare finale, per di più ci sono riuscito con record italiano“

Ha concluso poi l’intervista rispondendo alla domanda se fosse stupito del risultato.