Inter: continua la trattativa per il main sponsor, arriverà dal Medio Oriente

Continua la trattativa per il nuovo main sponsor dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il club neroazzurro starebbe trattando con un marchio del mondo del turismo del Medio Oriente, tra Emirati e Arabia Saudita. La fumata bianca ancora non c’è, ma l’obbiettivo è quello di stringere l’accordo con il nuovo sponsor per l’inizio della prossima stagione.