Tamberi, Fabbri, Scotti, Desalu e tanti giovani in rampa di lancio: spettacolo tricolore nella due giorni veneta di atletica.

Caorle si prepara a vivere un fine settimana di grande atletica con i Campionati Italiani Assoluti, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto, trasmessi in diretta tv su RaiSport e in streaming su atleticaitaliana.tv. Dallo sprint ai salti, dai lanci alla marcia, la rassegna tricolore maschile vedrà in azione i big della nazionale e tante giovani promesse. Ecco i protagonisti più attesi.

Sprint: sfida apertissima nei 100

Con l’assenza di Filippo Tortu, il miglior crono stagionale tra i presenti è il 10.22 di Eric Marek (Esercito), ma il più in forma sembra Fausto Desalu (Fiamme Gialle), atteso sia nei 100 che nei 200. Occhi puntati anche su Samuele Ceccarelli, Junior Tardioli e sull’ostacolista Lorenzo Simonelli, iscritto anche allo sprint. Nei 400 domina la scena Edoardo Scotti, nuovo primatista italiano con 44.75, tallonato da Aceti, Lopez e Benati.

Ostacoli: Simonelli e Sibilio a caccia di conferme

Sui 110 hs torna Lorenzo Simonelli, campione d’Europa, a caccia di risposte in vista dei Mondiali di Tokyo. Nei 400 hs il favorito è Alessandro Sibilio, già argento europeo, ma attenzione a Bertoldo, Bencosme e al campione in carica Bertoncelli.

Mezzofondo: Riva, Pernici e Arese per lo spettacolo

Negli 800 riflettori su Francesco Pernici, autore di un 1:44.06 agli Europei U23, e su Simone Barontini, cinque volte campione italiano. Nei 1500 il favorito è Federico Riva, reduce da un doppio primato nazionale nel miglio e da un 3:31.42 al Golden Gala. A sfidarlo, Pietro Arese e Joao Bussotti. Nei 5000 sarà ancora Arese il punto di riferimento, mentre nei 3000 siepi torna la sfida in famiglia tra Ala e Osama Zoghlami.

Salti: Tamberi e Furlani da copertina

Nel salto in alto riflettori su Gianmarco Tamberi, che torna a gareggiare agli Assoluti con Matteo Sioli, rivelazione dell’anno, pronto a insidiarlo. Nel lungo è attesissimo Mattia Furlani, in cerca del primo titolo outdoor. Nel triplo rientra Andy Diaz, bronzo olimpico e campione mondiale indoor. Nell’asta duello tra Simone Bertelli e Matteo Oliveri.

Lanci: duello Fabbri-Weir nel peso

Sulla pedana del peso, scontro d’élite tra Leonardo Fabbri (22,31) e Zane Weir (21,84), con outsider come Ponzio e Ferrara. Nel giavellotto occhi su Frattini e Orlando, mentre nel martello guida il ranking Giorgio Olivieri, inseguito da Costa e Lingua. Nel disco si sfidano Mannucci e Saccomano.

Marcia: Fortunato guida la 10 km

Nella 10 km di marcia – disegnata tra le vie del centro storico di Caorle – il favorito è Francesco Fortunato, bronzo europeo sulla 20 km. Tra i principali rivali: Orsoni, Picchiottino, Antonelli e Andrei.

Biglietti e dirette

I biglietti sono disponibili su TicketOne: 25 euro (Tribuna Olimpia) o 15 euro (Tribuna Parco) più prevendita. Le gare saranno trasmesse sabato e domenica dalle 19 alle 22 su RaiSport, mentre le altre sessioni saranno in streaming su atleticaitaliana.tv e app SportFace.