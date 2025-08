In casa Milan è arrivata la prima offerta da parte del Bologna che ha messo nel mirino il giocatore rossonero, di seguito riportata la risposta del Diavolo

Una delle squadre più attive nel primo mese di questa finestra di mercato è stato il Bologna, con anche ritorni importanti in Serie A come quello di Bernardeschi e Immobile. L’obiettivo della società è, infatti, quello di migliorare la propria rosa in vista delle prossime competizioni che dovrà affrontare.

La dirigenza, ovviamente, continua a lavorare sia in entrata che in uscita e nelle ultime ore ha puntato gli occhi su un giocatore del Milan: Noah Okafor

Bologna, presentata l’offerta al Milan per Okafor

Noah Okafor è tornato al Milan dopo una piccola parentesi al Napoli e si sta mettendo in mostra durante le amichevoli con quattro gol in due partite. Il giocatore per i rossoneri non è incedibile, ma per la società viene considerato come un giocatore con un prezzo fisso e non in saldo. Okafor, nel frattempo, si è messo a completa disposizione di Massimiliano Allegri senza pensare al suo futuro, ma concentrandosi sul campo.

La società del Diavolo ha le idee chiare sul prezzo del giocatore: per meno di 15-20 milioni non si muove.

Come riportato da calciomercato.com, nella lista del Bologna per il post Ndoye è presente il nome di Noah Okafor. Nella giornata di ieri, la società rossoblù ha presentato la prima offerta: prestito oneroso con diritto di riscatto per un pacchetto totale da 15/16 milioni di euro.

La risposta del Milan

Una volta recapitata l’offerta da parte del Bologna per Okafor, la risposta del Milan non si è fatta attendere.

Tare non prenderà in considerazione offerte per Okafor che prevedono una cessione a titolo temporaneo senza obbligo di riscatto. Il Milan, infatti, sacrificherebbe l’attaccante solo di fronte a offerte a titolo definitivo da almeno 18/20 milioni di euro.

Inoltre, dopo le recenti prestazioni durante il precampionato non è da escludere che Okafor possa rimanere in rossonero come arma in più per Massimiliano Allegri in un reparto che ha subito diverse modifiche rispetto la scorsa stagione.