Un nuovo nome è accostato alla Juventus per migliorare il centrocampo, di seguito riportate le ultime novità.

La Juventus lavora senza sosta sul mercato sia in entrata che in uscita con l’obiettivo di migliorare la rosa e renderla ancora più competitiva in vista della prossima stagione.

La società bianconera, quindi, studia le migliori mosse per trovare i giusti nomi ed è alla ricerca di rinforzi, soprattutto guarda al centrocampo.

Juventus, occhi puntati su O’Riley

Per migliorare il centrocampo, spunta una nuova pista per i bianconeri nelle scorse ore. Secondo quanto riportato da Sky la Vecchia Signora ha messo gli occhi su Matt O’Riley, centrocampista del Brighton classe 2000.

Il centrocampista era già stato accostato nei giorni scorsi alla Roma in quanto è un pallino di Gasperini già dai tempi dell’Atalanta, ma non è mai riuscito ad assicurarsi le prestazioni del calciatore.

Per la Juventus si tratta solo di un sondaggio, ancora, infatti, non è stata formalizzata alcuna offerta. L’operazione, ovviamente, è legata anche alle uscite in quel reparto dei bianconeri, soprattutto con l’uscita di Douglas Luiz nelle prossime settimane.

Il club inglese ha acquistato il giocatore appena un anno fa pagando il cartellino circa 30 milioni di euro, bisogna quindi capire anche la posizione della squadra del Brighton sul futuro del giocatore.

La stagione di O’Riley

Nella sua prima e unica stagione in Premier League con la maglia del Brighton ha collezionato ventuno presenze.

Il centrocampista danese, inoltre, ha realizzato due gol e fornito tre assist. La sua annata, però, è stata condizionata anche da alcuni infortuni che lo hanno tenuto fermo a lungo.