Wimbledon 2023: il programma e gli orari giorno per giorno

Il programma e gli orari giorno per giorno di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione al via sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Due settimane di puro spettacolo sull’erba dei Championships, dove Novak Djokovic ed Elena Rybakina proveranno a difendere i rispettivi titoli conquistati dodici mesi fa. Sono, invece, tredici gli azzurri tra uomini e donne che proveranno a disputare un buon torneo e ad avanzare il più possibile. Di seguito tutti programmi, giornata per giornata, che vi accompagneranno sino alla finale.

PROGRAMMA E COPERTURA

MONTEPREMI

TABELLONE WIMBLEDON MASCHILE

TABELLONE WIMBLEDON FEMMINILE

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

PROGRAMMA LUNEDI’ 3 LUGLIO