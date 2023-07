Wimbledon 2023, programma e ordine di gioco giovedì 6 luglio: c’è Murray-Tsitsipas, ancora in campo Berrettini e Sonego

Il programma e l’ordine di gioco di giovedì 6 luglio per il torneo 2023 di Wimbledon, che sta vivendo una prima settimana a dir poco complicata per le continue interruzioni dovute alla pioggia. Nella giornata odierna infatti torneranno in campo per il terzo giorno consecutivo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, impegnati nel derby italiano di primo turno: si riprenderà con Berrettini in vantaggio due set a uno e sull’1-1 nel quarto set. Per quanto riguarda gli altri italiani, sono previste anche le prosecuzioni delle partite di Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato, oltre ai match che devono ancora iniziare per Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti.

Sul Centrale invece spazio al padrone di casa Liam Broady con Casper Ruud, poi toccherà alla campionessa uscente Elena Rybakina contro Cornet prima del piatto forte, il match tra Andy Murray e Stefanos Tsitsipas. Alexander Zverev invece aprirà il programma del Campo 1 contro l’olandese Brouwer, seguito da Sloane Stephens e Donna Vekic e infine dall’altro match femminile tra Pegula e Bucsa.

Il programma e l’ordine di gioco di giovedì 6 luglio (orari italiani)

Campo Centrale, dalle 14:30

Broady vs (4) Ruud

Cornet vs (3) Rybakina

Murray vs (5) Tsitsipas

Campo 1, dalle 14:00

(19) Zverev vs Brouwer

Stephens vs (20) Vekic

(4) Pegula vs Bucsa

Campo 2, dalle 12:00

(28) Mertens vs Svitolina

(7) Rublev vs Karatsev

Collins vs (14) Bencic

(3) Medvedev vs Mannarino

Campo 3, dalle 12:00

(29) Etcheverry vs Wawrinka

Non prima delle 13:30

Golubic vs Schmiedlova (da finire, 6-3 0-0)

Fernandez vs (5) Garcia

Ivashka vs (21) Dimitrov

Campo 12, dalle 12:00

(16) Muchova vs Niemaier

Non prima delle 13:30

Berrettini vs Sonego (da finire, 6-7 6-3 7-6 1-1)

Tomova vs Boulter

(10) Tiafoe vs Stricker

Campo 18, dalle 12:00

Choinski vs (17) Hurkacz

Non prima delle 13:30

(15) De Minaur vs Coppejans (da finire, 6-7 6-3 6-3)

(32) Bouzkova vs Kontaveit

M.Ymer vs (9) Fritz

Campo 4, dalle 12:00

X.Wang vs Kenin

Non prima delle 13:30

Carballes Baena vs Arnaldi (da finire, 6-7 6-3 6-4 3-2)

Andreeva vs (10) Krejcikova

Campo 5, dalle 12:00

Marterer vs Mmoh

Non prima delle 13:30

Cecchinato vs Jarry (da finire, 6-4 1-4)

Pella vs Mayot

Campo 6, dalle 12:00

Zhang vs Van de Zandschulp

Barrios Vera vs Goffin

(22) Potapova vs Juvan

Campo 7, dalle 12:00

Parks vs Bogdan

Non prima delle 13:30

(29) Begu vs Marino (da finire, 6-2 2-4)

Campo 8, dalle 12:00

Siniakova vs Tsurenko

(26) Shapovalov vs Barrere

Galan vs Otte

Campo 9, dalle 12:00

Noskova vs Galfi

Non prima delle 13:30

O’Connell vs Medjedovic (da finire, 7-5 6-4 0-0)

(23) Linette vs Strycova

Giron vs Fucsovics

Campo 10, dalle 12:00

(31) Davidovich Fokina vs Fils

Non prima delle 13:30

Huesler vs Watanuki (da finire, 7-6 7-5 2-5)

Cocciaretto vs Masarova

Campo 11, dalle 12:00

Parry vs (30) Martic

Non prima delle 13:30

Kubler vs Humbert (da finire, 6-4 4-6 6-2 0-0)

(18) F.Cerundolo vs Lehecka

Campo 14, dalle 12:00

(14) Musetti vs Munar

Non prima delle 13:30

Sasnovich vs Parrizas Diaz (da finire, 6-2 0-0)

(13) Haddad Maia vs Cristian

Campo 15, dalle 12:00

(23) Bublik vs Wolf

(12) Kedermetova vs Vondrousova

Moutet vs Safiullin

Campo 16, dalle 12:00

Vukic vs Halys

Podoroska vs (19) Azarenka

Cirstea vs (17) Ostapenko

Campo 17, dalle 12:00

Bouzas Maneiro vs (26) Kalinina

Bondar vs Andreescu

Raonic vs (16) Paul

Campo da confermare, non prima delle 17:30

(32) Shelton vs Djere