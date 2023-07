Wimbledon 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 8 luglio con Berrettini

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di sabato 8 luglio a Wimbledon 2023 con in campo ancora una volta Matteo Berrettini, che finalmente può giocare il terzo turno, in questo caso contro Alexander Zverev. Torna subito in campo anche Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, in campo femminile ritroviamo subito Jabeur, così come Sabalenka e Kvitova. Di seguito ecco allora la programmazione completa su tutti i campi di oggi.

CENTRE COURT

ore 14.30 (1) Alcaraz vs (25) Jarry

a seguire (6) Jabeur vs Andreescu

a seguire Boulter vs (3) Rybakina

CAMPO 1

ore 14 (3) Medvedev vs Fucsovics

a seguire Blinkova vs (2) Sabalenka

a seguire (19) Zverev vs Berrettini

CAMPO 2

ore 12 Stevanovic vs (9) Kvitova

non prima delle ore 14 Djere vs (5) Tsitsipas

(10) Tiafoe vs (21) Dimitrov

CAMPO 3

ore 12 (13) Haddad Maia vs Cirstea

a seguire Davidovich Fokina vs Rune

a seguire (22) Potapova vs Andreeva

CAMPO 12

ore 12 Lehecka vs (16) Paul

a seguire Kostyuk vs (25) Keys

COURT 18

ore 12 Galfi vs (21) Alexandreva

a seguire Eubanks vs O’Connell