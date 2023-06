Wimbledon 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione di scena da lunedì 3 a domenica 16 luglio sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Sono undici (cinque uomini e sei donne) gli azzurri sicuri di un posto nel tabellone principale. Si tratta di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti.

Nel maschile occhi puntati sul campione in carica Novak Djokovic. Quest’ultimo proverà a portare a casa il suo terzo Major consecutivo per tenere ancora vivo il sogno Grand Slam. I pericoli maggiori a Wimbledon 2023 per il serbo sono, tra gli altri, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Nick Kyrgios e il danese Holger Rune. Nel femminile, invece, la polacca Iga Swiatek, la bielorussa Aryna Sabalenka e la tunisina Ons Jabeur tenteranno di destituire la kazaka Elena Rybakina, vincitrice a sorpresa della passata edizione.

La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi, scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6.

Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà Wimbledon 2023 garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della manifestazione.

PROGRAMMA WIMBLEDON 2023

Lunedì 3 luglio – Primi turni maschili e femminili

Martedì 4 luglio – Primi turni maschili e femminili

Mercoledì 5 luglio – Secondi turni maschili e femminili

Giovedì 6 luglio – Secondi turni maschili e femminili

Venerdì 7 luglio – Terzi turni maschili e femminili

Sabato 8 luglio – Terzi turni maschili e femminili

Domenica 9 luglio – Ottavi di finale maschili e femminili

Lunedì 10 luglio – Ottavi di finale maschili e femminili

Martedì 11 luglio – Quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 13 luglio – Quarti di finale maschili e femminili

Giovedì 14 luglio – Semifinali femminili

Venerdì 16 luglio – Semifinali maschili

Sabato 17 luglio – Finale femminile

Domenica 18 luglio – Finale maschile