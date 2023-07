Wimbledon 2023, programma oggi venerdì 14 luglio: orari e ordine di gioco semifinali maschili

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di Wimbledon 2023 per quanto riguarda la giornata di venerdì 14 luglio. E’ il grande giorno delle semifinali maschili ed è il momento di Jannik Sinner, che per la prima volta in carriera si gioca l’opportunità di conquistare una finale del Grand Slam. L’azzurro aprirà il programma odierno alle 14:30 italiane contro Novak Djokovic, imbattibile negli ultimi anni sui prati londinesi. A seguire sarà il turno di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Di seguito il programma completo della giornata.

Dalle ore 14.30 – (8) Sinner vs (2) Djokovic

a seguire – (1) Alcaraz vs (3) Medvedev