Wimbledon 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 4 luglio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Wimbledon 2023 per quanto riguarda la giornata di martedì 4 luglio. Ad aprire le danze, come da tradizione, è la vincitrice dell’ultima edizione del torneo femminile. Elena Rybakina scenderà in campo sul Centre Court alle 14:30 in un match tutt’altro che banale contro Shelby Rogers. A seguire il derby britannico tra Peniston e Murray, mentre chiudono Sabalenka e Udvardy. Confinato al Campo 1 Carlos Alcaraz per il suo esordio contro Chardy. Sono ben otto gli azzurri in campo in questa giornata pienissima. In campo maschile abbiamo il derby Berrettini-Sonego, più Cecchinato e Arnaldi. Tra le donne esordiscono Bronzetti, Errani, Giorgi, Paolini.

CENTRE COURT

Ore 14:30 – Rogers vs (3) Rybakina

a seguire – Peniston vs Murray

a seguire – Udvardy vs (2) Sabalenka

COURT 1

Ore 14:00 – (1) Alcaraz vs Chardy

a seguire – (6) Jabeur vs Frech

a seguire – (13) Norrie vs Machac

COURT 2

Ore 12:00 – Thiem vs (5) Tsitsipas

a seguire – Paolini vs (9) Kvitova

a seguire – Watson vs (10) Krejcikova

a seguire – (3) Medvedev vs Fery

COURT 3

Ore 12:00 – Loffhagen vs (6) Rune

a seguire – (8) Sakkari vs Kostyuk

a seguire – (19) Zverev vs Brouwer

a seguire – Kartal vs (25) Keys

COURT 12

Ore 12:00 – Berrettini vs Sonego

a seguire – (18) Pliskova vs Stevanovic

a seguire – Riske-Amritraj vs Badosa

a seguire – (10) Tiafoe vs Wu

COURT 18

Ore 12:00 – Boulter vs Saville

a seguire – Coppejans vs (15) De Minaur

a seguire – Shimabukuro vs (21) Dimitrov

a seguire – (16) Muchova vs Niemeier

COURT 4

Ore 12:00 – Bonaventure vs Bai

a seguire – Lehecka vs Ofner

a seguire – (31) Davidovich Fokina vs Fils

a seguire – Bouzas Maneiro vs (26) Kalinina

COURT 5

Ore 12:00 – Muller vs Rinderknech

a seguire – Zhao vs Korpatsch

a seguire – Cecchinato vs (25) Jarry

COURT 6

Ore 12:00 – Giron vs Dellien

a seguire – Sasnovich vs Parrizas Diaz

a seguire – Ivashka vs Coria

COURT 7

Ore 12:00 – Brengle vs Errani

a seguire – Arnaldi vs Carballes Baena

a seguire – Golubic vs Schmiedlova

a seguire – Stricker vs Popyrin

COURT 8

Ore 12:00 – Pera vs Tomova

a seguire – Vesely vs (22) Korda

a seguire – Kubler vs Humbert

a seguire – Wickmayer vs Blinkova

COURT 9

Ore 12:00 – O’Connell vs Medjedovic

a seguire – Cirstea vs Maria

a seguire – Huesler vs Watanuki

a seguire – Andreeva vs Wang

COURT 11

Ore 12:00 – Juvan vs Betova

a seguire – Hibino vs Cornet

a seguire – Eubanks vs Monteiro

a seguire – Mannarino vs Shevchenko

COURT 14

Ore 12:00 – (32) Shelton vs Daniel

a seguire – (18) Cerundolo vs Borges

a seguire – Minnen vs (17) Ostapenko

a seguire – Cristian vs Bronzetti

COURT 15

Ore 12:00 – Fucsovics vs (28) Griekspoor

a seguire – Gracheva vs Giorgi

a seguire – Mochizuki vs (16) Paul

a seguire – (13) Haddad Maia vs Putintseva

COURT 16

Ore 12:00 – (22) Potapova vs Naef

a seguire – Raonic vs Novak

a seguire – (29) Begu vs Marino

a seguire – Bondar vs Andreescu

COURT 17

Ore 12:00 – Navarro vs (21) Alexandrova

a seguire – Cressy vs Djere

a seguire – Zhang vs Van De Zandschulp

a seguire – Noskova vs Galfi