Wimbledon 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 3 luglio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Wimbledon 2023 per quanto riguarda la giornata di lunedì 3 luglio. Si parte sui prati dell’All England Lawn Tennis Club e Novak Djokovic – come da tradizione – ha l’onore di aprire il programma della giornata inaugurale contro l’argentino Pedro Cachin. Ma sul Centre Court troviamo anche il nostro Jannik Sinner, che evidentemente lo scorso anno deve essere piaciuto molto al pubblico locale e agli organizzatori del torneo. Il suo match contro Juan Manuel Cerundolo sarà il terzo dalle 14:30. In campo anche Lorenzo Musetti, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini.

CENTRE COURT

Ore 14:30 – Cachin vs (2) Djokovic

a seguire – Williams vs Svitolina

a seguire – (8) Sinner vs Cerundolo

COURT 1

Ore 14:00 – (1) Swiatek vs Zhu

a seguire – Goffin vs (30) Kyrgios

a seguire – Kenin vs (7) Gauff

COURT 2

Ore 12:00 – (4) Pegula vs Davis

a seguire – Lokoli vs (4) Ruud

a seguire – Swan vs (14) Bencic

a seguire – Halys vs (27) Evans

COURT 3

Ore 12:00 – (7) Rublev vs Purcell

a seguire – Volynets vs (5) Gacia

a seguire – Burrage vs McNally

a seguire – Hanfmann vs (9) Fritz

COURT 12

Ore 12:00 – Parry vs Dart

a seguire – Krajinovic vs (11) Auger-Alaissime

a seguire – (26) Shapovalov vs Albot

a seguire – Zhang vs (20) Vekic

COURT 18

Ore 12:00 – (12) Kudermetova vs Kanepi

a seguire – Ramos-Vinolas vs (17) Hurkacz

a seguire – (11) Kasatkina vs Dolehide

Non prima delle 17:30 – Ruusuvuori vs Wawrinka

COURT 4

Ore 12:00 – Podoroska vs Martincova

a seguire – Moutet vs Gasquet

a seguire – Masarova vs (31) Sherif

a seguire – Harris vs Barrere

COURT 5

Ore 12:00 – Strycova vs Zanevska

a seguire – Marterer vs Gojo

a seguire – Ymer vs Molcan

a seguire – (32) Bouzkova vs Waltert

COURT 6

Ore 12:00 – Baez vs Barrios Vera

a seguire – Trevisan vs Sorribes Tormo

a seguire – (24) Zheng vs Siniakova

a seguire – (29) Etcheverry vs Zapata Miralles

COURT 7

Ore 12:00 – Van Assche vs Karatsev

a seguire – Vondrousova vs Stearns

a seguire – Kecmanovic vs Schwartzman

a seguire – Osorio vs Cocciaretto

COURT 8

Ore 12:00 – Parks vs Friedsam

a seguire – Tsurenko vs Liu

a seguire – Koepfer vs Otte

a seguire – Bonzi vs Mayot

COURT 9

Ore 12.00 – Thompson vs Nakashima

a seguire – Hunter vs Xin.Wang

a seguire – Vukic vs Altmaier

COURT 10

Ore 12:00 – Bucsa vs Rakhimova

a seguire – Wolf vs Couacaud

a seguire – Safiullin vs (20) Bautista Agut

COURT 14

Ore 12:00 – (14) Musetti vs Varillas

a seguire – Baindl vs Fernandez

a seguire – (28) Mertens vs Hruncakova

a seguire – (13) Coric vs Pella

COURT 15

Ore 12:00 – Yuan vs (19) Azarenka

a seguire – Broady vs Lestienne

a seguire – (23) Bublik vs McDonald

Non prima delle 18:30 – Stefanini vs Kontaveit

COURT 16

Ore 12:00 – L. Fruhvirtova vs (30) Martic

a seguire – Isner vs Munar

a seguire – (24) Nishioka vs Galan

Non prima delle 18:30 – Stephens vs Peterson

COURT 17

Ore 12:00 – Bogdan vs Samsonova

a seguire – Linette vs Teichmann

a seguire – Choinski vs Lajovic

a seguire – Collins vs Grabher