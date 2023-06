Tabellone maschile Wimbledon 2023 : Alcaraz e Djokovic i favoriti, Sinner n°8 del seeding

Il tabellone di Wimbledon 2023 per quanto riguarda il torneo maschile: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono le prime due teste di serie di un tabellone che vede al via sei azzurri, con Matteo Arnaldi che da numero uno delle qualificazioni si è aggiunto a Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Sia Musetti che Sinner sono inseriti tra i primi sedici giocatori del tabellone, mentre Berrettini – finalista nel 2021 – non è compreso tra i primi trentadue.

TABELLONE MASCHILE WIMBLEDON 2023

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Alcaraz vs Chardy

Muller vs Rinderknech

Kubler vs Humbert

Cecchinato vs (25) Jarry

(19) Zverev vs (Q) Brouwer

Huesler vs (LL) Watanuki

Berrettini vs Sonego

(Q) Coppejans vs (15) De Minaur

(10) Tiafoe vs Yu

(Q) Stricker vs Popyrin

Ivashka vs Coria

(Q) Shimabukuro vs (21) Dimitrov

(31) Davidovich Fokina vs Fils

Zhang vs Van de Zandschulp

(Q) Arnaldi vs Carballes Baena

(WC) Loffhagen vs (6) Rune

(3) Medvedev vs (WC) Fery

Mannarino vs Shevchenko

Giron vs Dellien

Fucsovics vs (28) Griekspoor

(18) F. Cerundolo vs Borges

Lehecka vs (WC) Ofner

Raonic vs Novak

(Q) Mochizuki vs (16) Paul

(12) Norrie vs (WC) Machac

Eubanks vs Monteiro

O’Connell vs (Q) Medjedovic

Vesely vs (22) Korda

(32) Shelton vs (LL) Daniel

Cressy vs Djere

(WC) Peniston vs Murray

Thiem vs (5) Tsitsipas

PARTE BASSA

(8) Sinner vs J. Cerundolo

Kecmanovic vs Schwartzman

Vukic vs Altmaier

Halys vs (27) Evans

(24) Nishioka vs Galan

Koepfer vs (Q) Otte

M. Ymer vs Molcan

Hanfmann vs (9) Fritz

(13) Coric vs Pella

Bonzi vs (Q) Mayot

Moutet vs Gasquet

Safiullin vs (20) Bautista Agut

(26) Shapovalov vs (Q) Albot

Harris vs Barrere

(WC) Broady vs Lestienne

Lokoli vs (4) Ruud

(7) Rublev vs Purcell

Van Assche vs Karatsev

Baez vs (Q) Barrios Vera

Goffin vs (30) Kyrgios

(23) Bublik vs McDonald

Wolf vs (Q) Couacaud

(Q) Marterer vs Gojo

Krajinovic vs (11) Auger-Aliassime

(14) Musetti vs Varillas

Isner vs Munar

(WC) Choinski vs Lajovic

Ramos-Vinolas vs (17) Hurkacz

(29) Etcheverry vs Zapata Miralles

Ruusuvuori vs Wawrinka

Thompson vs Nakashima

Cachin vs (2) Djokovic