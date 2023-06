Roland Garros 2023, day 7: attesi Swiatek, Ruud, Zverev e Rune. Favola Cocciaretto

Il settimo giorno di sfide al Roland Garros 2023, prestigioso torneo Slam, si svolgerà sabato 3 giugno. Tutto pronto in quel di Parigi per il terzo turno dell’evento francese, con i campi in rosso che ospiteranno le abilità straordinarie dei più rilevanti protagonisti di questa nuova era del tennis. In campo Iga Swiatek e Casper Ruud, per citare due tra i più attesi, così come l’italiana Elisabetta Cocciaretto, pronta a proseguire la sua favola parigina. Tante sfide interessanti e atleti volenterosi di sognare in un ambito dalla tradizione iconica come quello del Roland Garros. Di seguito la presentazione del day 7.

Elena Rybakina avrà le chiavi tra le mani in mattinata, per quanto concerne il Campo Chatrier, pronta ad affrontare Sara Sorribes Tormo. Dopo aver fatto scorpacciata di prodigiose ceche tra Brenda Fruhvirtova e Linda Noskova, la kazaka dovrà vedersela con una specialista di questa superficie; la spagnola, giocatrice prevalentemente di contrattacco e particolarmente solida da fondocampo, tenterà di insidiare il tennis da bombardiera della campionessa di Roma con vari accorgimenti tattici. Sul Suzanne-Lenglen, invece, il primo incontro sarà quello tra Zhizhen Zhang e Casper Ruud, con il norvegese assolutamente favorito per il passaggio del turno; il tennista di Oslo ha l’obiettivo di arrivare sino in fondo a Parigi e tenterà di chiudere la pratica cinese in tre parziali.

Per chiudere la serie dei campi principali in quel di Parigi, sul Simonne-Mathieu andrà in scena lo scontro tra Yoshihito Nishioka e Thiago Seyboth-Wild; grande attesa per la prestazione del brasiliano, chiamato a confermare quanto di buono visto ai danni di Daniil Medvedev (recentemente campione agli IBI e incredibilmente fuori al primo turno parigino) e Guido Pella.

PARTITE D’INTERESSE

Terzo turno alle porte anche per Holger Rune, Iga Swiatek e Alexander Zverev, trio di fenomeni di scena sul Philippe-Chatrier. Il danese sfiderà Genaro Alberto Olivieri, argentino fautore dell’eliminazione di Andrea Vavassori, con i favori del pronostico indubbiamente dalla sua parte. La polacca, invece, dovrà vedersela con la cinese Xinyu Wang, quest’ultima superiore a Marie Bouzkova e Rebecca Peterson tra secondo e terzo turno; la numero uno al mondo è pronta a dar spettacolo a Parigi, per l’ennesima volta.

Il tedesco Zverev, infine, dovrà prepararsi a uno spettacolo imprevedibile in occasione del confronto con lo statunitense Frances Tiafoe, tennista creativo e da non sottovalutare. Il Lenglen ospiterà invece il talento di Coco Gauff e Ons Jabeur, la prima impegnata con la giovanissima e appariscente Mirra Andreeva, mentre la seconda con l’insidiosa serba Olga Danilovic (figlia d’arte).

Bianca Andreescu e Grigor Dimitrov, i quali scenderanno in campo sul Mathieu, accomunati da un talento sopraffino, affronteranno rispettivamente Lesia Tsurenko e Daniel Altmaier. La canadese detiene un repertorio tecnico vasto e delle ambizioni ancor più significative: grande favorita contro l’ucraina dal solo piano A, ossia tante forzature in spinta. Il bulgaro, invece, darà vita a un interessante incontro tra esponenti (rari) del rovescio a una mano; il tedesco, in particolare, va tenuto d’occhio dopo aver eliminato Jannik Sinner al secondo turno.

AZZURRI IN CAMPO

Una sola giocatrice italiana sarà protagonista durante la giornata di sabato 3 giugno, ossia Elisabetta Cocciaretto. La tennista delle Marche sfiderà Bernarda Pera sul Campo 7, come terzo incontro sul suddetto palcoscenico a partire dalle ore 11.00 (dopo Jarry-Giron). Valutando le chance di passaggio del turno di Cocciaretto, esse appaiono buone considerando la fiducia dell’azzurrina e il suo eccezionale rendimento recente.

Dopo aver sorpreso Petra Kvitova al debutto e aver domato l’elvetica Simona Waltert al secondo atto del torneo, tutto il pubblico italiano non vede l’ora di riapprezzare il rovescio straordinario della giocatrice nativa di Ancona. L’allieva di Scolari dovrà però fare attenzione al talento della mancina Pera, già letale per Anett Kontaveit e Donna Vekic in questo torneo.