Roland Garros 2023: calendario, programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il calendario, il programma, le date, gli orari e la copertura tv e streaming del Roland Garros 2023, secondo slam stagionale di in programma sui campi di Bois de Boulogne. Al via un’altra edizione dello storico torneo in francese, quest’anno in programma dal 28 maggio all’11 giugno. Spicca sicuramente l’assenza di Rafa Nadal, quattordici volte vincitore nonché campione in carica, che non sarà ai nastri di partenza. Ci sarà invece Carlos Alcaraz, per la prima volta da testa di serie numero uno, ma anche Novak Djokovic e il fresco vincitore di Roma Daniil Medvedev. A difendere i colori azzurri, invece, saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Matteo Arnaldi.

Tra le donne, nonostante l’infortunio subito a Roma dovrebbe esserci Iga Swiatek, a caccia del terzo acuto parigino. La numero uno al mondo dovrà però fare i conti con una concorrenza agguerrita, da Aryna Sabalenka ad Elena Rybakina, passando per Barbora Krejcikova e Ons Jabeur. Non mancano ovviamente le italiane, con Martina Trevisan che guida la brigata. Al via anche Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti.

La copertura televisiva del Roland Garros sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); live streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sui match degli italiani (e non solo), con annessi highlights, cronache e tabelloni costantemente aggiornati per tutta la durata dello slam parigino.

PROGRAMMA COMPLETO ROLAND GARROS 2023

PRIMA SETTIMANA

Domenica 28 maggio, dalle ore 10.00 –> primo turno maschile e femminile

Lunedì 29 maggio, dalle ore 10.00 –> primo turno maschile e femminile

Martedì 30 maggio, dalle ore 10.00 –> primo turno maschile e femminile

Mercoledì 31 maggio, dalle ore 10.00 –> secondo turno maschile e femminile

Giovedì 1 giugno, dalle ore 10.00 –> secondo turno maschile e femminile

Venerdì 2 giugno, dalle ore 10.00 –> terzo turno maschile e femminile

Sabato 3 giugno, dalle ore 10.00 –> terzo turno maschile e femminile

Domenica 4 giugno, dalle ore 10.00 –> ottavi di finale maschili e femminili

SECONDA SETTIMANA

Lunedì 5 giugno, dalle ore 10.00 –> ottavi di finale maschili e femminili

Martedì 6 giugno, dalle ore 10.00 –> quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 7 giugno, dalle ore 10.00 –> quarti di finale maschili e femminile

Giovedì 8 giugno, dalle ore 12.00 –> semifinali femminili

Venerdì 9 giugno, dalle ore 14.00 –> semifinali maschili

Sabato 10 giugno, dalle ore 16.00 –> finale femminile

Domenica 11 giugno, dalle ore 15.00 –> finale maschile