L’attaccante nigeriano pubblica un lungo messaggio su Instagram dopo il no dell’Atalanta all’offerta dell’Inter: “Ho dato tutto, ma è il momento di voltare pagina. Ho chiesto formalmente di essere ceduto.”

La frattura tra Ademola Lookman e l’Atalanta è ormai insanabile. Dopo settimane di trattative e una proposta formale da parte dell’Inter, ritenuta “equa” dal giocatore, l’attaccante nigeriano ha deciso di esporsi pubblicamente con un lungo post su Instagram che suona come una vera e propria dichiarazione di rottura con il club bergamasco.

“Negli ultimi tre anni all’Atalanta ho dato tutto, come calciatore e come uomo,” scrive Lookman. “Ho indossato questa maglia con orgoglio e cercato di rappresentare la città di Bergamo con dedizione e passione. Ma adesso sento che è arrivato il momento giusto per voltare pagina.”

Il giocatore, grande protagonista della recente Europa League vinta dalla Dea, racconta un legame profondo con l’ambiente nerazzurro, ma accusa il club di non aver mantenuto le promesse: “Io e la società eravamo d’accordo che, davanti a un’offerta congrua, mi sarebbe stato permesso di partire. L’offerta è arrivata, ma il club ha deciso di bloccarla, per motivi che non comprendo.”

Lookman conferma di aver presentato una richiesta formale di trasferimento, una mossa che certifica la rottura definitiva con la società. “Purtroppo — aggiunge — dopo mesi di parole non mantenute e un trattamento che non ritengo corretto, non ho altra scelta. Non avrei voluto arrivare a questo punto, ma è tempo di dire basta.”

Infine, un pensiero per i tifosi: “Il vostro affetto è stato incredibile. Vi chiedo di comprendere questa situazione: sto semplicemente cercando di difendere ciò che ritengo giusto e leale. Spero si possa trovare una soluzione amichevole per tutte le parti coinvolte.”

Lo scenario

L’Inter, che ha messo sul piatto circa 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus, si era già accordata col giocatore per un quinquennale da 4,5 milioni annui. Ma la società bergamasca, per ora, fa muro: valuta il calciatore non meno di 50 milioni, come confermato da più fonti di mercato.

Nel frattempo, l’Atlético Madrid resta alla finestra, pronto a inserirsi nella corsa per l’attaccante. Ma la tensione resta alta, e i margini per ricucire il rapporto con l’Atalanta sembrano ormai nulli.