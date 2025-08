Charles Leclerc non riesce a concretizzare in vittoria la grande pole di ieri. Primo Norris, secondo Piastri e solo quarto il monegasco.

Dopo il caotico Gran Premio di Spa, che ha visto la gara partire con grande ritardo a causa della pioggia, il testimone passa all’Ungheria, per il GP di Hungaroring. In questa spettacolare cornice, a iniziare il weekend nel migliore dei modi è stata la Ferrari, o almeno in parte. Se Lewis Hamilton è entrato in una spirale negativa dopo il 12° posto in qualifica, non si può dire lo stesso di Charles Leclerc.

Il monegasco ha ottenuto una stupenda quanto inaspettata Pole Position, mettendosi davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, favorite ormai in ogni weekend vista la grande qualità della macchina rispetto alle altre vetture.

F1, GP d’Ungheria: Norris vince su Piastri, terzo Russell e solo quarto Leclerc

Charles Leclerc fa una buona gara, ma non basta. Il ferrarista parte forte e difende la prima posizione per diversi giri, ma la superiorità numerica della McLaren è fondamentale nella diversificazione delle strategie, con Leclerc che non ha potuto far nulla.

Piastri, infatti, decide per l’undercut, con Leclerc che è costretto ad entrare ai box. Lando Norris sfrutta la situazione per proseguire in prima posizione, conservando così giri della successiva gomma, con la sosta che arriverà solo una decina di giri dopo. Il britannico può dunque fare una sola sosta, con l’australiano e il monegasco costretti invece alla doppia sosta.

Strategia vincente per il britannico, che taglia per primo il traguardo e ottiene una grande vittoria di squadra. Piastri supera agilmente Leclerc in difficoltà, che dopo crolla, si sfoga col team e perde anche il podio a favore di George Russell. L’altro ferrarista, Lewis Hamilton, termina invece 12esimo. Un altro weekend deludente, dunque, per la Ferrari, che ha raccolto poche gioie e tante delusioni anche in questa annata.