La Juve effettua un’altra cessione: affare da quasi 20 milioni di euro per un calciatore che lascia il club bianconero dopo una lunga telenovela

La Juventus, reduce dal 2-2 contro la Reggiana, continua a muoversi alacremente sul mercato. I bianconeri hanno necessità di acquistare rinforzi quasi in ogni zona del campo, con particolare focus per il centrocampo e l’attacco. D’altronde nella zona mediana, con gli addii pressocché certi di Miretti e Douglas Luiz, Tudor si ritroverebbe un reparto estremamente corto, con i soli Thuram, Locatelli e McKennie a disposizione, oltre a Koopmeiners che può essere utilizzato anche dietro le punte.

Stesso dicasi anche dell’attacco, con il solo Jonathan David a disposizione considerato come Vlahovic sia in uscita ed a breve potrebbe lasciare il club bianconero. Insomma, una situazione in divenire per il serbo che obbliga la società a muoversi a 360° in ogni spazio e su ogni fronte.

Se c’è necessità di acquisti per quanto riguarda alcuni ruoli chiave, la Juventus continua ugualmente a sfoltire l’organico e ad incassare. Saluta tutti Timothy Weah e si chiude, così, una telenovela che ormai durava da diverse settimane. Lo statunitense era finito ai margini del progetto Tudor ed al Mondiale ha giocato praticamente con il contagocce.

Juve, addio Weah: accordo raggiunto

Il rapporto si era però incrinato ulteriormente dopo il rifiuto del calciatore all’opzione Nottingham Forest, club di Premier League ma che non disputa la Champions, ritenuta fondamentale dall’esterno. Ora, però, si sta per chiudere un capitolo importante, una delle telenovele di questa sessione di mercato.

Weah, infatti, lascia la Juventus per trasferirsi all’Olympique Marsiglia. Il calciatore aveva dato il suo benestare già da tempo all’operazione e più recentemente è arrivato l’accordo tra i due club, con De Zerbi che avrà quindi il sostituto di Luis Henrique, volato all’Inter ad inizio sessione di mercato.

L’esterno statunitense si trasferirà in Francia con la formula del prestito oneroso di un milione di euro con obbligo di riscatto a 14 milioni a cui vanno aggiunti tre di bonus sia per obiettivi individuali che di squadra. Quasi 20 milioni, insomma, per la Juventus che mette a segno una discreta plusvalenza per un calciatore che Tudor non aveva nemmeno convocato per la gara contro la Reggiana.