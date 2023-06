Inter, Gazzetta: “Zhang stanzia il maxi premio Champions da 10 milioni”

L’Inter stasera scenderà in campo contro il Torino in campionato, ma la testa dell’ambiente è rivolta inevitabilmente alla finale di Champions League a Istanbul del 10 giugno contro il Manchester City. Compresa quella del presidente Steven Zhang, che come riporta la Gazzetta dello Sport, giovedì salirà sull’aereo diretto a Istanbul con i giocatori, lo staff tecnico e gli altri dirigenti. Il numero 1 del club nerazzurro ha anche stanziato un premio collettivo extra rispetto ai bonus individuali previsti dai contratti dei singoli. Molti calciatori hanno nei loro contratti un bonus in caso di vittoria della Champions. A questi bonus, in tutto circa 5 milioni, si aggiungerà un premio collettivo di altri 5 milioni da dividere solo tra i giocatori.